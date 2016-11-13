﻿البورصة المصرية تواصل الصعود مع موافقة صندوق النقد على قرض والسعودية ترتفع

دبي – القاهرة – رويترز: واصلت البورصة المصرية صعودها للجلسة الثانية عشرة على التوالي أمس الأحد بعدما وافق صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار للبلاد، بينما ارتفعت البورصة السعودية مخالفة الاتجاه النزولي في بقية أسواق الأسهم الخليجية. وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 2.1 في المئة في أحجام تعاملات كبيرة. وارتفع المؤشر 28.1 في المئة منذ تعويم الجنيه.

وكان القطاع المالي والمصدرون من أكبر الرابحين، مع صعود سهم «القابضة المصرية الكويتية» 4.3 في المئة، وسهم «الصناعات الغذائية العربية/دومتي» 10.7 في المئة.

ورغم ذلك انخفضت بعض الأسهم القيادية بفعل جني للأرباح مع هبوط سهم «المصرية للاتصالات» 2.2 في المئة إلى 9.85 جنيه مصري.

وأظهرت بيانات البورصة مجددا صافي مشتريات أجنبية للأسهم بقيمة نحو 18 مليون دولار، وهو مبلغ كبير بمعايير السنوات السابقة، رغم أنه أقل من مستويات الأسبوع الماضي ولا يعد كبيرا بمعايير الأسواق الناشئة.

وقال هاني جنينة، المحلل لدى «بلتون المالية» في القاهرة «يشتري الناس في ظل النمو الاقتصادي المتوقع في السنوات القليلة المقبلة… معظم الأموال محولة من الخارج.» وصعد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 2.1 في المئة إلى 6663 نقطة في تداول مكثف.

وقفز سهم اتحاد اتصالات «موبايلي» 6.2 في المئة، بعدما قالت الشركة انها تدين منافستها «زين السعودية» بنحو 219.46 مليون ريال (58.5 مليون دولار) في أعقاب حكم من هيئة تحكيم بشأن نزاع بين الشركتين.

ورغم ذلك صعد سهم «زين السعودية» 0.6 في المئة، بعدما أبدى المستثمرون ارتياحهم بأن الحكم يقل كثيرا عن 2.2 مليار دولار كانت تسعى موبايلي بداية للحصول عليها.

وواصلت أسهم البنوك صعودها مع ارتفاع سهم البنك السعودي الهولندي 6.7 في المئة إلى 11.90 ريال.

وسجلت أسهم البتروكيميائيات أداء قويا، مع صعود القطاع 1.1 في المئة، رغم تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 2.4 في المئة إلى أقل من 45 دولارا للبرميل يوم الجمعة.

وفي أنحاء أخرى من منطقة الخليج انخفض مؤشر سوق دبي 1.3 في المئة، مع هبوط سهم «إعمار» العقارية ثلاثة في المئة وسهم «دي.إكس.بي إنترتينمنتس» 2.6 في المئة.وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي منخفضا 1.1 في المئة، مع تراجع سهم بنك الخليج الأول 0.8 في المئة وسهم مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» 1.4 في المئة. وهبط مؤشر بورصة قطر 0.9 في المئة مع انخفاض سهم «صناعات قطر» 1.8 في المئة.

وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

في مصر صعد مؤشر البورصة 2.1 في المئة إلى 10917 نقطة.

وارتفع المؤشر السعودي 2.1 في المئة إلى 6663 نقطة.

أما في دبي فقد تراجع المؤشر 1.3 في المئة إلى 3233 نقطة. كما تراجع مؤشر أبوظبي 1.1 في المئة إلى 4236 نقطة.

وانخفض المؤشر القطري 0.9 في المئة إلى 9872 نقطة، بينما زاد المؤشر الكويتي 0.01 في المئة إلى 5481 نقطة.

ونزل المؤشر العماني 0.01 في المئة 5417 نقطة. وارتفع المؤشر البحريني 0.1 في المئة إلى 1162 نقطة.