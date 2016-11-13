﻿المركزي الهندي يدعو المواطنين إلى عدم التدافع على البنوك لتغيير فئات النقد الكبيرة المقرر إلغاؤها

مومباي – رويترز: حضّ بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) المدخرين أمس الأحد على عدم التدافع لسحب أموال من البنوك، مع تنامي الغضب الشعبي من القرار الصادم للحكومة بإلغاء أوراق النقد من الفئات الكبيرة في محاولة لكشف ثروات مخفية.

واحتشد الآلاف من المواطنين خارج البنوك في أنحاء البلاد لتغيير الأوراق نقدية من فئة خمسمئة وألف روبية، التي ألغتها الحكومة يوم الثلاثاء في خطوة مفاجئة لتطهير الاقتصاد.

وتشكل أوراق النقد الملغاة ما يزيد على 80 في المئة من العملة المتداولة، وهو ما يجعل ملايين المواطنين يعانون من شح السيولة ويهدد بتوقف الاقتصاد.

ومع مكافحة البنوك لتدبير الأموال، قال البنك المركزي ان أوراق النقد من الفئات الصغيرة متوافرة لديه ولدى البنوك الأخرى.

وجاء في بيان للبنك أمس «يهيب بنك الاحتياطي بالجمهور عدم القلق وما من داع للتوجه للبنوك مرارا لسحب الأموال والاحتفاظ بها. السيولة متاحة عند الحاجة.»

وطالب رئيس حزب إقليمي يدير ولاية أوتار براديش، أكبر الولايات الهندية من حيث السكان، الحكومة الاتحادية بإلغاء القرار. وقال سينج ياداف رئيس حزب ساماجوادي «نشرت الحكومة الفوضى في البلاد.. لا يستطيع المواطن شراء الاحتياجات اليومية.»

وقال ماماتا بانيرجي رئيس وزراء البنغال الغربية إن الموقف يرقى إلى حالة طوارئ، وتعهد بتوحيد أحزاب المعارضة ضد قرار الحكومة.

ويمكن للمواطنين استبدال أوراق النقد الحالية فئة خمسمئة وألف روبية من البنوك ومكاتب البريد حتى 30 ديسمبر/كانون الأول.

ومع ذلك تواصل خلال الاأيام القليلة الماضية وقوف مئات الآلاف أمام البنوك والانتظار لساعات طويلة في محاولة لاستبدال الأوراقهم النقدية الملغاة.

وقال برابهات كومار وهو طالب جامعي ذكر أنه قضى ست ساعات في الطابور «يركب هو (رئيس الوزراء) القطارات فائقة السرعة في اليابان بينما يقرع كبار السن هنا أبواب البنوك طلبا للنقود.» وأضاف «ارتكب خطأ فادحا.»

لكن رئيس الوزراء مودي قال أمس الأول انه سيواصل الحرب على الفساد والتهرب الضريبي حتى وإن استدعى ذلك فحص سجلات ترجع لعقود.

وقال في كلمة أمام الجالية الهندية في مدينة كوبي اليابانية «إذا تم اكتشاف تلك الأموال المخفية خلال حملة التطهير الحالية فسيجري فحص حسابات المتهربين من الضرائب بأثر رجعي حتى تاريخ استقلال البلاد عام 1947. وإن لزم الأمر سأستأجر أناسا لهذه المهمة.»

وأضاف أنه يدرك أن الناس تواجه مصاعب، حيث أن مرحلة الانتقال إلى السلسلة الجديدة من أوراق البنكنوت ما زالت جارية، لكنه أبدى ثقته في التزام المواطنين بقرار جاء في إطار الحرب على الفساد ولتخليص الهند من فقر مزمن.وقال وزير المالية آرون جايتلي أمس الأول ان ضبط أجهزة الصرف الآلي بحيث تتمكن من صرف أوراق البنكنوت الجديدة سيستغرق وقتا. وأضاف «هي عملية ضخمة ستستغرق وقتا.»

وأغلقت قرابة نصف آلات الصراف الآلي في الهند البالغ عددها 202 ألف آلة منذ يوم الجمعة ونفدت الأوراق النقدية الجديدة المتوفرة لدى الآلات التي كانت تعمل مع تكالب الكثيرين عليها. وقال تجار في سوق الخضروات بدلهي إنهم يفكرون في إغلاق السوق لأن النقود تنفد والبنوك لا تصرف سوى مبالغ محدودة.

وتستهدف خطوة إلغاء مئات العملة الكبيرة التخلص من «الاقتصاد الأسود»، وهو وصف يستخدم على نطاق واسع لوصف التعاملات التي تحدث خارج القنوات الرسمية، والتي قد تمثل ما يصل إلى 20 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي وفقا لشركة «أمبيت» للاستثمار.

وتصب أموال الرشا والجريمة أيضا في هذا الاقتصاد الخفي. وقال مودي انه يرغب أيضا في القضاء على الأوراق النقدية المزورة فئة 500 و1000 والتي يستخدمها المتشددون المناهضون للهند لتمويل أعمال عنف.