﻿دبي تكشف النقاب عن قناة مائية بعرض أضواء مبهر

دبي – رويترز: كشفت دبي النقاب عن أحدث مشاريع البناء الضخمة الخاصة بها في حفل افتتاح فخم لقناة دبي المائية.

وتربط القناة الصناعية التي يبلغ طولها 3.2 كيلومترا القلب التجاري للمدينة بمنطقة الخليج. ويتراوح عرض القناة بين 80 مترا و 120 مترا.

وهذه هي المرحلة الأولى من مشروع سيشمل في نهاية المطاف فيلات فاخرة ذات واجهة مائية وخدمات تجارية، في كل من قطاعي الأعمال والترفيه، فضلا عن الحدائق ومسارات للمشي ومسارات للركض وثلاثة جسور بديعة للمشاة.

ويقول المنظمون إن من المتوقع أن يجتذب المشروع نحو 30 مليون زائر سنويا.

وقال مطر الطاير، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في دبي المسؤول عن إتمام القسم المتعلق بالقناة في المشروع «القناة في الواقع واحدة من الأفكار المبتكرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لإنشاء مركز سياحي وترفيهي جديد في دبي. موقع القناة في جانب بر دبي وتربط الخليج التجاري ومول دبي بالخليج. ولذلك فإن هذه المنطقة هي منطقة استراتيجية.»

وسيكون عمق القناة أربعة أمتار عميقة عند انخفاض المد وستسمح للسفن بطول 32 مترا كحد أقصى بالإبحار في مياهها.

ويقول الطاير ان المشروع له أيضا فوائد بيئية ويعزز حركة دوران المياه في خور دبي، الوسط التاريخي للتجارة البحرية في المدينة، ويحسن نوعية المياه في الخور بنسبة 33 في المئة.

وقال الطاير إن النقل البحري بطول الممر المائي سيزيد بنسبة نحو أربعة ملايين مسافر بحلول عام 2030.

كما أن من المرجح أن تتجاوز قناة دبي المائية الأماكن الهامة الأخرى المطلة على البحر في دبي من حيث القيمة والفخامة أيضا.

وقال الطاير «من وجهة النظر الاقتصادية.. سوف تضيف أماكن يمكننا أن نحصل فيها على الترفيه والنشاط التجاري بطول القناة. وبالطبع فإن هذه المناطق سوف تكون مناطق باهظة الثمن جدا، بالمقارنة بالمناطق الأخرى في دبي مثل منطقة «جيه.بي.آر» ، وهي منطقة تجارية وسكنية على الشاطئ، أو «مارينا دبي». أعتقد أن هذه واحدة من بين الأكثر أهمية.. سوف تضيف مقصدا آخر مهما لدبي.» وأضاف « نتوقع أن تتضاعف قيمة الأرض والممتلكات.»

ويتكلف المشروع 2.7 مليار درهم (حوالي 735 مليون دولار) واكتمل في 36 شهرا فقط.