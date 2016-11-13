﻿مصر: تراجع الدولار وإعلان برنامج إصلاحي يتوقع ارتفاع النمو وانخفاض التضخم

القاهرة- «القدس العربي» من محمد علي عفيفي: أثارت موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الأولى من قرض مقر لمصر بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، والمقدرة بنحو 2.7 مليار دولار الكثير من الجدال على الساحة الاقتصادية، خاصة بعدما شهد سوق الصرف تراجعا ملحوظا في سعر صرف الدولار خلال الايام القليلة الماضية.

وتم تداول الجنيه أمس الأحد عند 15-16 جنيها مقابل الدولار بحلول الساعة 1159 بتوقيت غرينتش ارتفاعا من نحو 16.3-16.8 جنيه مقابل الدولار يوم الخميس مع تفتح شهية المستثمرين وهو ما دفع سوق الأسهم إلى الصعود للجلسة الثانية عشرة على التوالي.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، في تعليقات نشرتها صحيفة (المال) ان البنوك في مصر اشترت 1.4 مليار دولار في الستة أيام الأولى للتداول بعد تعويم الجنيه.

وفي دلالة على تنامي ثقة المستثمرين هبطت العائدات على أذون خزانة مصرية لأجل ثلاث وتسعة أشهر أمس.

كما نقلت صحيفة (البورصة) المحلية أمس عن طارق عامر قوله ان البنوك جمعت 70 مليار جنيه من شهادات الإيداع الجديدة التي طرحتها البنوك في مصر عقب تعويم العملة.

ولم يخض عامر في أي تفاصيل للصحيفة عن حجم الأموال الجديدة في تلك الشهادات أو حتى عائدات الشهادات التي تم تحويلها من الفائدة الأصغر إلى الأكبر.

وطرح بنكا «مصر» و«الأهلي» عقب تعويم العملة المحلية شهادات إيداع جديدة بفائدة 16 و20 في المئة لآجال ثلاث سنوات و18 شهرا على الترتيب، وتبعهما بنوك اخرى لاحقا.

وأوصى «بنك أوف أمريكا ميريل لينش» في تقرير في الآونة الأخيرة المستثمرين بشراء أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر.

وتباينت ردود الأفعال حول قرض صندوق النقد ما بين مؤيد ومعارض. ففي الوقت الذي ترى فيه الحكومة المصرية موافقة الصندوق على القرض مؤشرا جيدا على ثقة الصندوق في قوة الاقتصاد المصري وقرارات الحكومة الاقتصادية الأخيرة، يرى آخرون أن القرض س يزيد من أعباء مصر اقتصاديا وديونها الخارجية، خاصة اذا لم يتم استغلاله بالشكل الأمثل في محاولة لدعم الانتاج والإصلاح والتقدم القتصادي.

وفي تصريحات خاصة لـ« القدس العربي»، قال الخبير الاقتصادي أحمد الشناوي «سعر الدولار يشهد حالة من الانخفاض المؤقت في البنوك وحتى شركات الصرافة، نظرا لتأثر سوق الصرف بحصول مصر على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى، وسينخفض الدولار الأمريكي أمام الجنيه بشكل ملحوظ خلال الأيام المقبلةة ومن المتوقع وصول سعر إلى حاجز11 جنيها وربما أقل».

وأضاف « قرض صندوق النقد الدولي يعد خطوة إيجابية وسلبية في انٍ واحد، لأن القرض هو قرض يعني سيزيد من أعباء مصر وديونها الخارجية وهذه هى الخطوة السلبية، بالاضافة الى زيادة معدل التضخم وبالتالي حدوث تدهور أكبر للاقتصاد. اما الخطوة الايجابية فتكمن في أن يكون هذا القرض بمثابة دفعة للنهوض بمصر، عندما تقوم الحكومة بتدوير عجلة الانتاج من فتح المصانع وتشغيلها واستصلاح الأراضي وإعادة قطاع الزراعة لما كان عليه للوصول الى الاكتفاء الذاتي، والتقليل من الاعتماد على الاستيراد الخارجي بالعملات الصعبة، وعلينا البدء في التصنيع الداخلي لمنتجاتنا على أسس جودة عالمية حتى يمكننا التصدير للخارج «.

من جانبه، أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاقتصاد في جامعة القاهرة «أن موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر القرض، يعد بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري».

وأضاف في مداخلة هاتفية في برنامج «صباح أون» على فضائية «أون تي في»، «القرض سيزيد من تدفق النقد الأجنبي للاستثمار في الاقتصاد المصري».

وشدد على ضرورة سرعة إعداد وإقرار قانون الاستثمار الجديد، لافتًا إلى أنه لابد على الحكومة التواصل مع رجال الأعمال المخالفين.

وأضاف أن وصول قرض النقد الدولي سيكون له تأثير على الدولار حيث سينخفض سعره، مؤكدًا أن هناك مشكلة ستواجه الحكومة وهي خفض الأسعار بعد خفض سعر الدولار.

وفي السياق نفسه، أعلن الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، في بيان «أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية يمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي الشامل وزيادة معدلات التشغيل وهو ما سينعكس على تحسين مستويات دخول المواطنين».

وشدد الوزير على أن الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية التي تنفذها مصر والتي تعكس برنامجًا وطنيًا بالدرجة الأولى ستسمح باستعادة الاستقرار المالي والاقتصادي والثقة المحلية والدولية في مستقبل الاقتصاد المصري.

ولفت وزير المالية إلى أن هذه الإصلاحات ستتيح للحكومة مزيدًا من الموارد لزيادة الإنفاق التنموي على تحسين الخدمات العامة والاستثمار في البنية الأساسية والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية.

وأوضح أن مساندة صندوق النقد الدولي وتمويله لبرنامج الإصلاح المصري على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطني من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى والصين ودول الخليج الشقيقة، رسالة مهمة للمستثمر المحلي والأجنبي وهو ما سيعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستركز في الفترة المقبلة على الإصلاحات الهيكلية وإزالة جميع المعوقات بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.

أما أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، فقال في بيان «إن حصيلة الاقتراض من صندوق النقد الدولي ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه انفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزي المصري بالمقابل النقدي بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية لدي البنك المركزي».

وأوضح كجوك أن «المركزي والمالية، توصلا لاتفاق مبدئي على المستوى الفني مع صندوق النقد فى منتصف شهر أغسطس الماضي، وهو ما تبعه إجراءات لتدبير مصادر تمويل لتغطية الفجوة التمويلية، التي يعاني منها الاقتصاد المصري للسنوات الثلاث المقبلة، والتي تقدر بنحو 30 مليار دولار، كما تم إتمام الإجراءات والانتهاء من إعداد الوثائق الخاصة بالبرنامج، وذلك لعرضه على مجلس إدارة الصندوق وهو ما تم الجمعة الماضي».

وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي المصري المتفق علىه مع الصندوق، يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى نحو 5.5 في المئة بحلول عام 2018/2019، بما يسمح بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال تطبيق عدد من الإصلاحات الهيكلية التي تسمح بتحسين مناخ الإستثمار، مع خفض عجز الموازنة الأولي بعد استبعاد الفوائد من معدل 3.4 في المئة من الناتج المحلى عام 2015/2016، ليتحول إلى فائض بدءا من عام 2017/2018.

وأضاف ان البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد ينص على خفض حجم الدين الحكومي، الذي يقترب من حجم الناتج المحلي حالياً، ليصل إلى نحو 90 في المئة من الناتج المحلي عام 2018/2019.

وفي رأي كجوك فإن هذه التطورات، بالإضافة إلى السياسة النقدية المتبعة، ستسهم في تحقيق الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي، وخفض معدلات التضخم إلى إقل من 10 في المئة بحلول عام 2018/2019.

وأضاف «برنامج الحكومة يتضمن الإستفادة من تحسن القدرات المالية للدولة، لزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، بشكل يضمن إحداث تحسن حقيقي وملموس بمستوى هذه الخدمات على المدي المتوسط، وكذلك زيادة الإنفاق على الإستثمار في البنية الأساسية لتنمية وتطوير مستوي الخدمات العامة، بما في ذلك مشروعات إسكان أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض، وتطوير العشوائيات والقرى الأكثر فقراً والطرق، والمواصلات العامة والمياه والصرف الصحي وغيرها من الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين».