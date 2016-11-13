﻿الفجيرة ستبدأ نشربيانات مخزونات النفطأسبوعياً بدءاً من 2017

الرياض – رويترز: أعلنت إمارة الفجيرة في بيان أمس الأحد ان منطقتها لصناعة النفط ستبدأ نشر بيانات المخزون أسبوعيا في أوائل 2017.

تستضيف منطقة الفجيرة للصناعة البترولية أضخم منشأة تخزين تجاري للمنجات النفطية المكررة في الشرق الأوسط، وقد عينت «ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس» لتوزيع البيانات.

و»بلاتس» وحدة لت»ستاندرد اند بورز جلوبال»، وتتنافس مع تومسون رويترز في تقييم أسعار النفط