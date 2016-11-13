﻿محطة تيقنتورين الجزائرية للغاز تعود للإنتاج بكامل طاقتها قبل نهاية العام

الجزائر – رويترز: قالت شركة الطاقة الوطنية الجزائرية «سوناطراك» في بيان ان محطة تيقنتورين للغاز ستستأنف العمل بطاقتها الكاملة، مع بدء تشغيل خط الإنتاج الثالث قبل نهاية العام، بعد هجوم مسلح دموي في 2013.

وقالت الشركة في بيان ان الخط الثالث سيبدأ التشغيل في وقت لاحق هذا الشهر، أو في ديسمبر/كانون الأول، لينتج ستة ملايين متر مكعب يوميا. ويبلغ الإنتاج الحالي في المحطة التي تديرها «سوناطراك» و»بي.بي» و»شتات أويل» نحو 16 مليون متر مكعب.

وفي يناير/كانون الثاني 2013 قتل 40 شخصا، معظمهم من العاملين الأجانب، في هجوم شنه تنظيم «القاعدة» الإرهابي، على المحطة حيث احتجز مقاتليه عشرات العمال كرهائن. والمحطة مهمة للجزائر المورد الرئيسي للغاز إلى أوروبا.

وتزيد الجزائر إنتاجها من النفط والغاز بعد سنوات من الجمود، بفعل الإخفاق في جذب المستثمرين الأجانب إلى قطاع الطاقة، والذين تقلقهم أوضاع التشغيل في البلد العضو في منظمة «أوبك».

وقالت «سوناطراك» في البيان ان إنتاج النفط الخام ارتفع ثمانية في المئة في العشرة أشهر الأولى من 2016، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

ومن المنتظر أن يصل إنتاج النفط إلى 69 مليون طن من المكافئ النفطي في 2016، مقابل 67 مليون طن في 2015، بينما سيرتفع إنتاج الغاز إلى 132.2 مليار متر مكعب من 128.3 مليار متر مكعب في 2015.