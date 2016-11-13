﻿جزيرة كيش الإيرانية تقدم مظهراً مختلفاً لجذب السياح والمستثمرين الأجانب

جزيرة كيش – أ ف ب: تسعى جزيرة كيش الإيرانية بشواطئها الرملية البيضاء، ومياهها الفيروزية وشعبها المرجانية، إلى ان تكون مختلفة لجذب السياح والمستثمرين الأجانب من خلال قواعد إسلامية اقل صرامة من باقي البلاد.

وتسعى كيش الواقعة على بعد20 كلم من سواحل إيران إلى ان تكون مشابهة لدبي التي تبعد عنها اقل من 200 كلم. ويبدو ان كيش تنجح في ذلك قليلا بحجم اقل وببساطة اكثر.

وفي هذه الجزيرة الجميلة، التي تبلغ مساحتها 91,5 كلم مربعا، لا ترى في الطرقات، ذات الست والاربع مسارات التي يحفها النخيل، إلا سيارات حديثة بعضها أمريكية الصنع فاخرة.

كما ان المباني حديثة والفنادق مريحة وتتكاثر المراكز التجارية العصرية.

وفي ساعات متاخرة من المساء يجلس زوار الجزيرة على شرفات مطاعمها لعشاء في الهواء الطلق، وبدت النساء وقد ارتدت معظمهن وشاحا للرأس ولباسا ملونا مع مساحيق تبرج، كما ارخين خصلات من شعورهن للنسمات وبعضهن يحمل سجائر بين أناملهن.

وخلال النهار يتجول الرجال على طول الشاطىء مرتدين بنطالا قصيرا، وهو امر ممنوع نظريا في إيران. ومع حرارة الطقس نزع احدهم القميص ليتجول عاري الصدر وإلى جانبه محجبة، لكن لا يبدو ان أحدا يصدمه ذلك.

وفي البحر، تتجول زوارق تصاعدت منها موسيقى صاخبة «صنعت في إيران» لتنشر البهجة بين الركاب المختلطين نساء ورجالا الذين كانوا يتمايلون في مقاعدهم تجاوبا.

وبخلاف طهران وباقي المدن الكبيرة الإيرانية حيث ترتفع نسب التلوث، فإن الهواء نقي في جزيرة كيش، ولا يوجد ازدحام مروري، والاجواء يسودها الهدوء والاسترخاء.

وكان شاه إيران الذي اطيحت به ثورة عام 1979 يحب ان يرتاح مع اسرته في كيش.

لا شرطة أخلاق ظاهرة

وفي جزيرة كيش تبدو قواعد الجمهورية الإسلامية في إيران أقل صرامة. كما ان سيارات شرطة الاخلاق الخضراء والبيضاء أقل انتشارا بكثير هنا، وكذلك رجال الدين.

وهذه الأجواء المريحة، والتهافت على التبضع من مراكزها التجارية ذات الطابع الغربي، جعل من جزيرة كيش احدى اهم الوجهات السياحية في إيران مع 1.8 مليون زائر سنويا معظمهم من الإيرانيين خصوصا من طهران.

وكانت كيش اول واهم المناطق الحرة السبع التي تم استحداثها إبان تسعينات القرن الماضي، لجذب المستثمرين وتسهيل توريد السلع الاستهلاكية.

وتزاداد اعداد المراكز التجارية على الطريقة الأمريكية في كيش منذ ذلك التاريخ، وكذلك الفنادق التي وصل عددها اليوم إلى اربعين.

وقال علي جيروفتي احد مسؤولي هيئة منطقة كيش الحرة «ان هدفنا يتمثل في جلب 2.6 مليون سائح (سنويا) في غضون عشر سنوات»، مضيفا ان «هناك 40 فندقا آخر من فئتي اربع وخمس نجوم قيد البناء».

كما تسعى الهيئة ايضا إلى مضاعفة قدرات شركة الطيران المحلية (كيش إير) ورفعا إلى المستوى الدولي. كما تسعى ايضا إلى جعل هيندورابي، وهي جزيرة اصغر من كيش تقع على بعد 20 كلم شمال غربها، «جنة بيئية» خالية من التلوث والطرقات المعبدة والسيارات التي تعمل بالطاقة الأحفورية. وقد تم لغاية الآن بناء ميناء وفندق ومطار فيها، حسب المسؤول.

كما تراهن الهيئة على «سياحة صحية». ففي كيش يوجد مستشفيان عصريان مجهزان بشكل جيد يعمل فيهما أطباء إيرانيون يحظون بشهرة خصوصا في الجراحة التجميلية.

سياحة حلال

وحسب مسعود جيلاني، مستشار الاستثمار المستقل الذي يعمل من مكتبين في دبي وإيران، فإن كيش تملك ورقة «يمكن ان تدر عليها الكثير من المال» وهي الإقامات قصيرة الأمد للأجانب المقيمين في دبي. فهؤلاء الأجانب المتعبين «من مشاكل الحياة اليومية» في دبي، يمكن ان يمضوا يومين أو ثلاثة، خصوصا وانهم على بعد أقل من نصف ساعة طيران، في كيش «لراحة تامة» والغطس في مياه نقية والتمتع بشعبها المرجانية.

بيد انه ورغم المرونة، تظل القواعد الإسلامية سارية في كيش. فليست هناك ملاه ليلية، كما ان الخمر ممنوع وشواطئ السباحة غير مختلطة.

لكن جيلاني يرى انه بإمكان الأجانب «ان يشربوا ويرفهون عن انفسهم في دبي ثم يرتاحون هنا» متخلين عن الخمر لفترة قصيرة جدا.

اما جيروفتي فيقول انه يفضل «السياحة الحلال التي لا تتعارض مع القواعد الإسلامية» وتهدف بالأساس إلى استقدام سياح مسلمين أجانب.