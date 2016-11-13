﻿وزير الطاقة السعودي يدعو إلى توافق بين دول «أوبك» من أجل تفعيل اتفاق الجزائر

الجزائر – وكالات: دعا وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، أعضاء منطمة الدول المصدر للنفط «اوبك» إلى ضرورة التوصل إلى توافق من اجل تفعيل اتفاق الجزائر «التاريخي» بخفض الإنتاج، حسب ما نقل التلفزيون الجزائري أمس الأحد

وقال الفالح الذي وصل الجزائر مساء السبت «في ظل التذبذب الذي تشهده أسواق النفط فإنه من الضروري الوصول إلى توافق بين دول أوبك والاتفاق على آلية فاعلة وارقام محددة لتفعيل الاتفاق التاريخي الذي تم في الجزائر». وتابع انه «متفائل لأنه في نهاية الأمر الحكمة ستطغى على الدول بشكل عام وسنصل إلى اتفاق عادل ومتوازن».

من جهته، اكد نظيره الجزائري نور الدين بوطرفة ان اللقاء مع الفالح تمحور حول «الاجراءات الواجب اتخاذها للوصول إلى اتفاق في فيينا» بمناسبة الاجتماع المقرر في 30 تشرين/نوفمبر.

واضاف ان ان الهدف هو «إعطاء رسالة للسوق أن أوبك مازالت موجودة وان كل الدول الأعضاء ستطبق الاتفاق».

وفي خطوة مفاجئة وافقت دول «أوبك» خلال اجتماع في الجزائر أواخر ايلول/سبتمبر على اتفاق «تاريخي» لخفض الإنتاج، بهدف تحقيق الاستقرار في الأسعار التي انهارت بسبب الفائض في العرض.

واكدت «أوبك» يوم الجمعة الماضي انها ضخت كميات قياسية من النفط في تشرين الأول/أكتوبر، بينما يسعى الكارتل إلى الحد من الإنتاج لدعم الأسعار.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري الذي نشر في فيينا ان دول الكارتل الـ14 استخرجت 33.64 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، بزيادة يومية قدرها 236 ألف برميل يوميا على مدى شهر.

وكانت وكالة الطاقة الدولية ذكرت الخميس الماضي ان إنتاج دول المنظمة وصل إلى مستويات قياسية، ما يثير المخاوف من ان تواصل تخمة الإمدادات التأثير على الأسواق والضغط على الأسعار إلا إذا قررت المنظمة خفض الإنتاج.

وقالت الوكالة ان إنتاج الدول الأعضاء في «أوبك» ارتفع إلى مستوى قياسي هو 33,83 مليون برميل يوميا في أكتوبر، قبل اسابيع قليلة من اجتماع المنظمة الذي يهدف إلى التوصل لاتفاق لخفض الإنتاج إلى نحو 32.5 او 33 مليون برميل يوميا.