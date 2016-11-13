﻿العداء بولت يتدرب مع بوروسيا دورتموند!

دورتموند (ألمانيا) – د ب أ: أكد هانز يواخيم فاتزكه، المدير التنفيذي لبوروسيا دورتموند الألماني، أن العداء يوسين بولت سيخوض تدريبات مع الفريق خلال الفترة المقبلة. وقال:»هذه ليس مزحة، وليس إجراء تسويقيا». وذكرت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية أن بولت يتواصل مع توماس توشيل، مدرب دورتموند، وقال فاتزكه أنه تم الاتفاق على زيارة البطل الأولمبي تسع مرات والفائز ببطولة العالم 11 مرة، مع «بوما» الراعي الرسمي لبولت ولدورتموند. وقال فاتزكه: «مدربنا يروق له هذا. وقال لي مدير شركة بوما بيورن جولين، والذي يعمل أيضا في المجلس الإشرافي للنادي، منذ أسبوعين إن يوسين سأل عن إمكانية التدرب مع الفريق». وأضاف: «نتطلع لتلك الزيارة التي تعد شرفا كبيرا لنا».

بيتيس يقيل مدربه الأوروغواني بويت ويعين سانشيز خلفا له

أشبيلية (أسبانيا) – د ب أ: قرر ريال بيتيس الأسباني إقالة مدربه الأوروغواني غوستافو بويت وتعيين الأسباني فيكتور سانشيز خلفا له بسبب سوء نتائج الفريق في الأسابيع الماضية. وتسببت النتائج الهزيلة في الموسم الحالي بحالة من الغضب لدى جماهير الفريق وضيق من المدرب بويت الذي كان من المفترض أن يستمر حتى نهاية الموسم المقبل. ويحتل بيتيس المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة، حيث حقق ثلاثة انتصارات فقط مقابل تعادلين وست هزائم في 11 مباراة بالدوري الأسباني. وأوضح النادي أن فيكتور سانشيز سيتولى المسؤولية بداية من اليوم ليستعد مع الفريق للمواجهة المرتقبة مع لاس بالماس يوم الجمعة المقبل في الدوري الأسباني.

إنغولشتاد الألماني يعين المغمور فالبورغيس مدرباً

برلين – رويترز: أعلن إنغولشتاد المتعثر في الدوري الألماني تعيين مايك فالبورغيس مدربا جديدا له خلفا لماركوس كاوشينسكي الذي رحل الأسبوع الماضي. ووقع فالبورغيس (43 عاما)، الوافد الجديد على دوري الأضواء والذي سبق له تدريب أندية في الدرجات الدنيا فقط، عقدا حتى 2018 وتعهد بالإبقاء على الفريق البافاري، الذي يحتل حاليا المركز 17 وقبل الأخير بدون أي انتصار، في دوري الكبار. وفي آخر مهمة تدريبية له قاد فالبورغيس فريقا بالدرجة الثالثة في الفترة من 2013 وحتى 2015.

تيتي يضم سانتوس إلى المنتخب البرازيلي بعد إيقاف مارسيلو

بيلو هوريزونتي (البرازيل) – د ب أ: استدعى تيتي مدرب المنتخب البرازيلي فابيو سانتوس ليكون بديلا لمارسيلو في قائمة المنتخب التي ستواجه بيرو غدا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2018. وجاء استدعاء سانتوس، الذي يلعب لأتلتيكو مينيرو، ليحل محل مارسيلو، لاعب ريال مدريد، بعدما حصل الأخير على البطاقة الصفراء الثانية له خلال المباراة التي فاز بها المنتخب البرازيلي على نظيره الأرجنتيني 3/صفر. وبدأ سانتوس (31 عاما) مسيرته مع ساو باولو وكان يدربه تيتي في كورينثيانز، حيث أحرزا معا كأس العالم للأندية 2012.

النادي الأفريقي يتعاقد مع المدرب شهاب الليلي

تونس – د ب أ: أعلن النادي الأفريقي التونسي، تعاقده مع المدرب التونسي شهاب الليلي خلفا للمدرب قيس اليعقوبي. وأعلن النادي عن تعاقده مع المدرب الجديد بعد قرار إدارة الفريق التخلي عن المدرب قيس اليعقوبي. وقال رئيس الناي الأفريقي سليم الرياحي: «لم تكن لدينا لا النية ولا الرغبة في تغيير أو إقالة اليعقوبي، بل على العكس، تجاوزنا عديد الأخطاء إيمانا منا بأن الاستمرارية ضمان للنجاح، لكن أعتقد أنه لا يوجد مدرب في العالم يعبر عن رغبته في المغادرة بدون أن يكون له عرض آخر، وهذا ما تعلمناه في عالم الكرة». ويحتل النادي الأفريقي صدارة المجموعة الثانية من الدوري بعد ست جولات من انطلاق المنافسات.

التونسي اليعقوبي يقترب من تدريب الوكرة القطري

الدوحة – د ب أ: اقترب التونسي قيس اليعقوبي من تدريب الوكرة القطري خلفا للأوروغواني خوسيه ماوريسيو الذي أقيل من منصبه على خلفيه تراجع نتائج الفريق. وأكدت مصادر ان اليعقوبي أعطى موافقته المبدئية لتدريب الوكرة القطري بعد استقالته من تدريب النادي الأفريقي التونسي. وأشارت المصادر الى أن اليعقوبي سيصل الدوحة لإتمام باقي اجراءات التعاقد مع ناديه الجديد على ان يشرع في مهمته بشكل رسمي انطلاقا من مساء اليوم على ان يمتد عقده حتى نهاية الموسم الجاري. واقترح اليعقوبي على ادارة الوكرة ان يستقدم مساعده في النادي الأفريقي لطفي الرويسي ليكون معه في الجهاز الفني الجديد، وهو ما حظي بقبول مسؤولي النادي، خاصة أن الإدارة عبرت على مساندتها الكاملة له ومنحته كامل الحرية في اتخاذ كل القرارات التي من شأنها تحسين النتائج. ويحتل الوكرة المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة من تعادله ضد الأهلي في حين تكبد خمس هزائم كاملة.