﻿كأس الاتحاد: غارسيا تفاجئ كفيتوفا لتتعادل فرنسا مع التشيك في النهائي

ستراسبورغ (فرنسا) – رويترز: فاجأت كارولين غارسيا منافستها بترا كفيتوفا وتغلبت عليها 7-6 و6-3 لتدرك التعادل لفرنسا 1-1 مع التشيك حاملة اللقب في نهائي كأس الاتحاد لفرق التنس للسيدات بعد أن فازت كارولينا بيلسكوفا في المباراة الأولى في الفردي.

وقدمت غارسيا أداء هجوميا لتسقط كفيتوفا بطلة ويمبلدون. وكادت اللاعبة التشيكية أن تعود في المجموعة الثانية لكن الفرنسية حسمت المباراة من الفرصة الثانية. وكسرت بليسكوفا مقاومة كريستينا ملادينوفيتش لتفوز 6-3 و4-6 و16-14 في المباراة الأولى في الفردي. وتلعب ملادينوفيتش ضد كفيتوفا بينما تواجه غارسيا المصنفة 23 عالميا بليسكوفا قبل إقامة مباراة الزوجي. وبعد خسارتها المجموعة الأولى في الشوط الفاصل تأخرت كفيتوفا المصنفة 11 عالميا 4-1 في المجموعة الثانية. واستطاعت اللاعبة التشيكية تقليص الفارق إلى 4-3 لكن غارسيا حافظت على هدوئها لتكسر إرسال منافستها مرة أخرى ثم تنهي المباراة لصالحها بعد ذلك. لكن المباراة الأبرز كانت عندما انتصرت بليسكوفا على ملادينوفيتش في مباراة شهدت أطول مجموعة على الإطلاق في نهائي كأس الاتحاد. وبدت بليسكوفا وصيفة بطلة أمريكا المفتوحة في طريقها لانتصار سهل بالفوز في المجموعة الأولى لكنها فقدت تركيزها في الثانية لتمنح ملادينوفيتش فرصة العودة في المباراة. وأهدرت المصنفة السادسة عالميا فرصتين لإنهاء المباراة لكنها اثبتت في النهاية أنها الأقوى بالفوز في ثلاث ساعات و48 دقيقة. وارتكبت بليسكوفا أربعة أخطاء سهلة في المجموعة الأولى بينما عانت ملادينوفيتش لتقديم أداء جيد وارتكبت خطأ مزدوجا لتمنح منافستها الفوز بالمجموعة. لكن اللاعبة التشيكية ارتكبت ثلاثة أخطاء مزدوجة متتالية لتحصل اللاعبة الفرنسية على فرصتين لكسر الإرسال قبل أن تنقذهما بليسكوفا. لكن اللاعبة التشيكية ارتكبت خطأ مزدوجا منح ملادينوفيتش التقدم 4-3. ونجحت بليسكوفا في كسر إرسال منافستها في الشوط التالي لكنها خسرت إرسالها للمرة الثانية قبل أن تنهي ملادينوفيتش المجموعة لصالحها. وأتيحت فرصتان لبليسكوفا للفوز بالمباراة في الشوط 18 من المجموعة الحاسمة لكن ملادينوفيتش نجحت في إنقاذهما. وتوقف اللعب بسبب إصابة ملادينوفيتش في العضلة الخلفية للفخذ وأنقذت بليسكوفا فرصة لكسر إرسالها عند التعادل 10-10 لكنها خسرت إرسالها في هذا الشوط قبل أن ترد في الشوط التالي عندما كانت ملادينوفيتش في طريقها لحسم المباراة. ومع معاناة اللاعبة الفرنسية بدنيا نجحت بليسكوفا في الفوز باللقاء في النهاية.