﻿ماراثون بيروت: الكيني كيبتو والإثيوبية جيتاشوي يفوزان

بيروت – رويترز: توج العداء الكيني إدوين كيبت كيبتو بطلا لماراثون بيروت الدولي أمس بعد تفوقه على جميع أقرانه.

وقطع كيبتو مسافة السباق التي تبلغ 42.192 كيلومتر بزمن بلغ ساعتين و13 دقيقة و19 ثانية متقدما بفارق 47 ثانية تقريبا على الإثيوبي هابتيجبريل أبيبي صاحب المركز الثاني. واحتل الكيني جاكسون ليمو المركز الثالث مسجلا ساعتين و15 دقيقة وثانيتين ومتخلفا بفارق ثلاث دقائق و58 ثانية عن الرقم القياسي للسباق والمسجل باسمه في العام الماضي. واحتلت الإثيوبية تيجيست جيتاشوي المركز الأول في سباق السيدات بزمن بلغ ساعتين و32 دقيقة و48 ثانية متخلفة بفارق يزيد على ثلاث دقائق ونصف الدقيقة عن الرقم القياسي السابق لماراثون بيروت الذي سجلته مواطنتها مولاهابيت تسيغا شيكول عام 2014. واحتلت الإثيوبية سعيدة أديلو المركز الثاني بزمن بلغ ساعتين و38 دقيقة و12 ثانية تلتها مواطنتها أليمينيش جوتا في المركز الثالث بفارق أربع دقائق و36 ثانية عن صاحبة الصدارة. وجاء عداء الجيش اللبناني حسين عواضة في المركز الثامن في ماراثون الرجال بينما احتلت اللبنانية شيرين نجيم المركز الرابع في سباق السيدات. وشارك في الماراثون الذي اخترق بمنافساته طرقات بيروت وضواحيها حوالي 43288 عداء وعداءة يمثلون 99 دولة عربية وأجنبية وهو رقم قياسي.