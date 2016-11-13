﻿اشتعال الصراع في الصدارة بين أتالانتا وشيكاغو وتورنتو

لوس أنجليس – د ب أ: اقتسمت فرق أتالانتا هوكس وشيكاغو بولز وتورنتو رابترز صدارة المجموعة الشرقية ل للمحترفين بعدما حققت الفوز على ملعبها.

وفاز أتالانتا على فيلادلفيا 96/117 وشيكاغو بولز على واشنطن ويزاردز 95/106 وتورنتو على نيويورك نيكس 107/118. وتملك الفرق الثلاثة 16 نقطة ولكن اتالانتا وتورنتو خاضا تسع مباريات مقابل خوض شيكاغو عشر مباريات. وبإمكان كليفلاند كافالييرز أن يصعد إلى الصدارة إذا فاز على ضيفه شارلوت هورنيتس. وعلى ملعب هوكس سجل دينيس شرودر 16 نقطة لأصحاب الأرض مقابل سيرجيو رودريغز 13 نقطة لفيلادلفيا. وعلى ملعب شيكاغو سجل جيمي باتلر 37 نقطة لأصحاب الأرض وتكفل نيكولا ميروتيتش بتسجيل 17 نقطة وتصدر ماركيف موريس قائمة الهدافين في ويزاردز بإجمالي 24 نقطة فيما سجل مارسين غورتات 18 نقطة. وعلى ملعب تورنتو تصدر ديمار ديروزان قائمة الهدافين لأصحاب الأرض بإجمالي 33 نقطة وتكفل كارميلو انطوني بتسجيل 31 نقطة لنيكس.

وفي المجموعة الغربية، عزز لوس أنجليس كليبرز موقعه في الصدارة بفضل فوزه على مضيفه مينسوتا 105/119. ويتصدر كليبرز المجموعة الغربية برصيد 19 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام يوتا جاز صاحب المركز الثاني والذي تغلب على مضيفه ميامي هيت 91/102. وفاز بوسطن سيلتكس على مضيفه انديانا بيسرز 99/105 ولوس أنجليس ليكرز على مضيفه نيو اورلينز 99/126 وسان انطونيو سبيرز على مضيفه هيوستن روكتس 100/106 وميلواكي بكس على ضيفه ممفيس غريزليس 96/106 وبروكلن نتس على مضيفه فينكس صنز 104/122 وديترويت بيستونز على دنفر نغتس 95/106.