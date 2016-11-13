﻿مصر تهزم غانا وتتصدر… وخسارة الجزائر تهدد فرصها… وتعادل مخيب للمغرب مع كوت ديفوار

عواصم – د ب أ: أحرزت مصر هدفا في كل شوط لتهزم غانا 2-صفر وتحافظ على بدايتها المثالية في تصفيات افريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018.

ووضع محمد صلاح مهاجم روما مصر في المقدمة من ركلة جزاء قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول وضاعف عبدالله السعيد تفوق أصحاب الأرض في الدقيقة 86. وتتصدر مصر، التي لم تتأهل لكأس العالم منذ 1990، المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط تليها أوغندا بأربع نقاط بينما تملك غانا نقطة واحدة من مباراتين، وتقبع الكونغو في مؤخرة الترتيب بعد هزيمتين متتاليتين.

وحافظ المنتخب النيجيري على صدارة المجموعة الثانية من التصفيات الأفريقية بتغلبه على ضيفه الجزائري 3/1 في المرحلة الثانية. وأنهى المنتخب النيجيري الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما فيكتور موزيس وجون أوبي ميكيل في الدقيقتين 25 و42. وفي الشوط الثاني قلص نبيل بن طالب الفارق بتسجيله هدفا للمنتخب الجزائري في الدقيقة 67 قبل أن يعود موزيس ويسجل الهدف الثاني له والثالث لنيجيريا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع. وكان المنتخب الكاميروني تعادل مع نظيره الزامبي 1/1 ضمن منافسات المجموعة ذاتها. ورفع المنتخب النيجيري رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الثانية ويليه المنتخب الكاميروني في المركز الثاني وفي رصيده نقطتان ثم منتخب زامبيا في المركز الثالث بنقطة واحدة بفارق الأهداف أمام المنتخب الجزائري صاحب المركز الرابع الأخير.

وفي المجموعة الثالثة، خيم التعادل السلبي بين المغرب وضيفه كوت ديفوار. وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما امام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة. وكان التعادل السلبي خيم أيضا على المباراة الثانية في المجموعة بين مالي والغابون. وحافظ المنتخب الإيفواري على صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط وخلفه الغابون والمغرب وفي رصيدهما نقطتان فيما حل منتخب مالي المركز الأخير بنقطة واحدة.

وتصدر جنوب افريقيا المجموعة الرابعة بعد فوزه على ضيفه السنغالي 2/1. ورفع جنوب افريقيا رصيده إلى أربع نقاط وتراجعت السنغال إلى المركز الثاني بثلاث نقاط. وأنهى جنوب افريقيا الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين حملا توقيع ثولاني هلاتشوايو وثولاني سيريرو في الدقيقتين 41 و45. وفي الشوط الثاني رد ندوي بهدف للسنغال في الدقيقة 75. وسقط الرأس الأخضر في فخ الهزيمة صفر/2 أمام ضيفه بوركينا فاسو في المجموعة ذاتها. وسجل الهدفين بانو دياوارا في الدقيقة الثانية وبريغوسي ناكولميا في الدقيقة 29. ورفع بوركينا فاسو رصيده إلى أربع نقاط في الصدارة بفارق الأهداف أمام جنوب أفريقيا، فيما ظل الراس الأخضر بلا نقاط في المركز الرابع الأخير.