﻿البايرن يطالب منتخب تشيلي بعدم المجازفة بسلامة فيدال!

ميونيخ – د ب أ: طالب كارل هاينز رومينيغه نائب رئيس بايرن ميونيخ الاتحاد التشيلي للعبة بعدم المجازفة باللاعب المصاب أرتورو فيدال نجم وسط البايرن ومنتخب تشيلي وعدم الإصرار على الدفع به في المباراة التالية لتشيلي في تصفيات أمريكا الجنوبية .

وقال رومينيغه: «ناشدنا الاتحاد التشيلي بالتعامل مع هذا الأمر بمسؤولية وتعقل. يتعين علينا التأكيد على أن سلامة اللاعب تأتي في المقام الأول». واضطر فيدال لمغادرة الملعب مصابا خلال مباراة تشيلي التي انتهت بالتعادل السلبي مع كولومبيا الخميس في التصفيات. ورغم هذا، أكد اللاعب أنه يحرص على المشاركة في المباراة التالية أمام أوروغواي غدا. وعاد فيدال في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي مصابا في الكاحل بعد مشاركته السابقة مع منتخب بلاده بجولة سابقة في التصفيات. وإذا عاد فيدال إلى البايرن مصابا هذه المرة أيضا، سيتسبب في ثغرة مؤثرة بصفوف الفريق خلال مباراته المرتقبة والصعبة أمام بوروسيا دورتموند يوم السبت المقبل.