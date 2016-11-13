﻿الاتحاد الأرجنتيني: باوزا سيبقى مدرباً بصرف النظر عن نتيجة كولومبيا!

بوينس آيرس – د ب أ: أعلن الاتحاد الأرجنتيني أن إدغاردو باوزا سيبقى مدرباً للمنتخب بصرف النظر عن نتيجة المباراة أمام كولومبيا غدا الثلاثاء في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2018.

وقال ارماندو بيريز، رئيس لجنة تصحيح الأوضاع، المعينة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لإدارة شؤون الاتحاد الأرجنتيني: «نرتبط بعقد مع باوزا ونحترم هذا العقد، أؤكد استمرار التعاون سويا». وشدد بيريز على أن باوزا سيحتفظ بمنصبه بصرف النظر عن نتيجة المباراة أمام كولومبيا، رغم أن الهزيمة ستؤثر كثيرا على فرصة الأرجنتين في بلوغ المونديال. ونفى بيريز أن تكون هناك مفاوضات مع خورخي سامباولي المدرب السابق لمنتخب تشيلي والحالي لاشبيلية الأسباني، لخلافة باوزا. واعترف بيريز أن المنتخب الأرجنتيني لا يؤدي بشكل جيد: «لكننا جميعا ندرك أن الفريق سيكون موجودا في مونديال روسيا». وتعرض باوزا لانتقادات لاذعة عقب الهزيمة أمام البرازيل صفر/3 الخميس الماضي ليتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز السادس. ويتأهل الأربعة الأوائل مباشرة إلى كأس العالم فيما يلتقي الخامس في دور فاصل مع بطل اوقيانوسيا.