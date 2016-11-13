﻿المكسيك تلدغ الولايات المتحدة في عقر دارها

واشنطن – د ب أ: سجل المنتخب المكسيكي هدفا قبل دقيقة واحدة من النهاية ليخطف فوزا غاليا من مضيفه الأمريكي 2/1 ضمن تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى (كونكاكاف). وفاز منتخب كوستاريكا على مضيفه ترينداد وتوباغو 2/صفر.

وخطف لاعب الوسط المخضرم رافاييل ماركيز هدف الفوز القاتل للمكسيك عبر ضربة رأس من ركنية. وحقق المنتخب المكسيكي الفوز بعد أربع هزائم سابقة أمام نظيره الأمريكي. وشهدت المباراة صراعا قويا داخل الملعب ولكن الأوضاع ظلت هادئة داخل المدرجات. وجرت المباراة تحت ظلال الفوز الصادم لدونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، والذي تعهد ببناء حائط يفصل بين الحدود الأمريكية والمكسيكية للحد من هجرة المكسيكيين إلى بلاده. وتقدم ميغيل لايون بهدف للمكسيك في الدقيقة 20 عبر تسديدة قوية سكنت الزاوية اليسرى للحارس الأمريكي تيم هوارد. وسيطرت المكسيك على أغلب فترات الشوط الأول بعدما بدأ المدرب الألماني للمنتخب الأمريكي يورغن كلينسمان المباراة بطريقة 3/4/3 أملا في خلق مساحة للانطلاق للاعب الوسط الصاعد كريستيان بوليسيتش (18 عاما) لاعب بوروسيا دورتموند والذي أصبح في نيسان/ ابريل الماضي أصغر لاعب أجنبي يحرز هدفا في البوندسليغا. وأدرك بوبي وود مهاجم هامبورغ الألماني التعادل للفريق الأمريكي في الدقيقة 49 بعدما نجح في مراوغة اثنين من المدافعين قبل أن يسكن الكرة الشباك. وقبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة فاجأ ماركيز الجميع وخطف هدف الفوز للمكسيك من ضربة رأس متقنة. وقال كلينسمان: «الشوط الثاني كان مذهلا، الشيء الوحيد الذي كان ينقصنا هو الأهداف». وأضاف: «المباراة كان من الممكن أن تذهب في أي اتجاه، لقد ذهبت في النهاية ناحيتهم، لكن في النهاية كان صراعا قويا للغاية ومثيرا ورائعا».