﻿لقاء أسبانيا يحسم مصير ساوثغيت مع المنتخب الإنكليزي!

لندن – د ب أ: رغم قيادته المنتخب الإنكليزي للفوز الكبير 3/صفر على جاره ومنافسه التاريخي المنتخب الاسكتلندي، ما زال غاريث ساوثغيت المدرب المؤقت للمنتخب الإنكليزي بحاجة إلى مزيد من إثبات الذات ليتأكد من استمراره مع الفريق بشكل نهائي وعدم رحيله مع نهاية المهمة المؤقتة.

وكان ساوثغيت تولى مسؤولية الفريق في أيلول/ سبتمبر الماضي حيث أسند إليه الاتحاد الإنكليزي مسؤولية قيادة الفريق في أربع مباريات خلفا للمدرب سام أولارديس بعد فترة قصيرة للغاية من توليه المسؤولية. وأنهى ساوثغيت ثلاثا من المباريات الأربع التي تتضمنها المهمة حيث قاد الفريق إلى انتصارين وتعادل واحد فقط. لكن هذه المسيرة الرائعة مع الفريق في التصفيات لن تكون كافية على الأرجح ليمنحه الاتحاد الضوء الأخضر للاستمرار في قيادة الفريق. ويحتاج ساوثغيت بالتأكيد إلى ترك بصمة أخرى في ختام المهمة المؤقتة من خلال المباراة الرابعة والتي يخوضها أمام المنتخب الأسباني وديا يوم الثلاثاء المقبل. وكانت مباراة اسكتلندا المواجهة الرسمية الاخيرة للمنتخب الإنكليزي في 2016 كما شهدت أكبر فوز للفريق على نظيره الاسكتلندي منذ أكثر من 40 عاما، وأنهى مسيرته في عام 2016 على قمة مجموعته في التصفيات. ويرى وين روني قائد المنتخب الإنكليزي أن النتائج التي قدمها في المباريات الثلاث الماضية كافية لتدعيم بقاء ساوثغيت مع الفريق كمدرب بشكل نهائي بعد انتهاء مهمته المؤقتة. وقال روني: «تولى غاريث المسؤولية وقدم عملا جيدا… بذل كل ما بوسعه ووضع نفسه في المقدمة… الاتحاد الإنكليزي سيتخذ القرار، ولكن غاريث في وضع الصدارة ويجب أن يتولى المهمة بشكل نهائي من وجهة نظري». وقال ساوثغيت إن الفريق قدم أداء جيدا في بعض الفترات وتعامل مع الكرة بشكل جيد، فيما تراجع مستوى الأداء في بعض الفترات. واعترف: «في يوم آخر، كان من الممكن أن نتعرض للعقاب على هذه الأخطاء. صنعنا عددا من الفرص التهديفية الجيدة وأحرزنا من بعضها. كان اللاعبون رائعين».

وبعد انتهاء المباراة الودية أمام أسبانيا غدا، سيكون الاتحاد الإنكليزي مطالبا باتخاذ القرار سواء بتوجيه الشكر إلى ساوثغيت والاكتفاء بما قدمه مع الفريق في هذه المهمة المؤقتة أو مطالبته بالاستمرار في عمله بشكل نهائي ليستعد خلال الشهور القليلة المقبلة لاستئناف مسيرة الفريق في تصفيات المونديال في آذار/ مارس المقبل. وقال ساوثغيت: «أحببت هذه المهمة… استمتعت بالفعل بهذا الدور وبالمسؤولية الناتجة عنه». وكشف لالانا عن استحسانه لاستمرار ساوثغيت مع الفريق، مشيرا إلى أن ساوثغيت منح الفريق الاستقرار رغم عدم الحصول على وقت كبير مع الفريق. وقال لالانا: «القرار ليس بأيدينا. نفعل فقط أقصى ما يمكننا تقديمه». ولم يستغرق ساوثغيت أي وقت في التفكير بشأن مستقبله عقب الفوز الكبير حيث انتقل سريعا إلى التفكير في مباراة أسبانيا. وقال: «مواجهة المنتخب الأسباني من أكبر التحديات التي يمكن أن نواجهها… سيكون اختبارا ضخما لنا… إنه تحد جيد ونوع مختلف من التحديات يجب أن نستعد له».