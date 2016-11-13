﻿رباعيتان لأسبانيا وإيطاليا تشعلان صراعهما على الصدارة… وويلز تخفق وكرواتيا تهيمن

عواصم – د ب أ: واصل المنتخبان الأسباني والإيطالي صراعهما الملتهب على صدارة المجموعة السابعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018 بفوز الأول على ضيفه المقدوني 4/صفر والثاني على مضيفه ليشتنشتاين بالنتيجة ذاتها في الجولة الرابعة. ورفع المنتخب الأسباني رصيده إلى عشر نقاط في الصدارة بفارق الأهداف فقط أمام نظيره الإيطالي.

في غرناطة، استفاد المنتخب الأسباني من النيران الصديقة لينهي الشوط الأول بهدف نظيف سجله داركو فيلكوفسكي عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 34 .وفي الشوط الثاني، سجل فيكتور فيتولو وناتشو مونريال وأرتيز أدوريز ثلاثة أهداف أخرى للفريق الأسباني في الدقائق 63 و84 و85 ليحسم المباراة تماما. وحسم المنتخب الإيطالي مباراته أمام مضيفه ليشتنشتاين في الشوط الأول برباعية نظيفة سجلها أندريا بيلوتي (هدفان) وشيرو إيموبيلي وأنطونيو كاندريفا في الدقائق 11 و12 و32 و44 . وفي المباراة الثالثة بالمجموعة، استغل المنتخب الإسرائيلي النقص العددي في صفوف مضيفه الألباني بعد طرد بيرات ديمسيتي وإيتريت بيريشا في الدقيقتين 17 و55 على الترتيب وتغلب عليه بثلاثة أهداف نظيفة سجلها إران زهافي ودانيال إينبيندر إليران أتار في الدقائق 18 من ركلة جزاء تسبب فيها ديمسيتي و66 و84 .ورفع المنتخب الإسرائيلي رصيده إلى تسع نقاط لينفرد بالمركز الثالث بفارق ثلاث نقاط أمام ألبانيا.

ويلز تخفق وايرلندا تتصدر

انفرد منتخب أيرلندا بصدارة المجموعة الرابعة بالتصفيات الأوروبية بعدما تغلب على مضيفه النمساوي 1/صفر في الجولة الرابعة، التي شهدت أيضا تعادل ويلز مع صربيا 1/1 وجورجيا مع مولدوفا 1/1 .

وحسم المنتخب الأيرلندي النقاط الثلاث بهدف وحيد سجله جيمس مكلين بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني. وتصدرت أيرلندا المجموعة برصيد عشر نقاط وبفارق نقطتين أمام صربيا التي تراجعت للمركز الثاني، فيما عززت ويلز موقعها في المركز الثالث بست نقاط، كما تجمد رصيد المنتخب النمساوي عند أربع نقاط في المركز الرابع. وحرم المنتخب الويلزي ضيفه من الاستمرار في الصدارة وتعادل معه بهدف سجله النجم الشهير غاريث بيل لاعب ريال مدريد في الدقيقة 30 مقابل هدف سجله ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 86 . وفي مباراة أخرى بالمجموعة، تعادل جورجيا مع ضيفه مولدوفا 1/1 ليرفع الأول رصيده إلى نقطتين في المركز الخامس قبل الأخير مقابل نقطة واحدة لمولدوفا الذي خسر مبارياته الثلاث السابقة بالمجموعة. وافتتح فاليري كازياشيفيلي التسجيل لجورجيا في الدقيقة 16 ثم أدرك ألكسندرو غاتشان التعادل لمولدوفا في الدقيقة 78 لينقذ منتخب بلاده من الهزيمة الرابعة على التوالي.

كرواتيا تفرض هيمنتها

أحكم المنتخب الكرواتي قبضته على صدارة المجموعة التاسعة، بعدما تغلب على أقرب منافسيه المنتخب الأيسلندي 2/صفر في الجولة الرابعة والتي شهدت أيضا فوز تركيا على كوسوفو 2/صفر.

ورفع منتخب كرواتيا رصيده إلى عشر نقاط في الصدارة ليتفوق بفارق ثلاث نقاط أمام نظيره الأيسلندي الثاني. وافتتح مارسيلو بروزوفيتش التسجيل للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 15 ثم أضاف الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده في الثواني الأخيرة من المباراة ليثبت جدارة الفريق بالفوز. وفي استاد «أنطاليا أرينا» بتركيا، افتتح بوراك يلماز التسجيل للمنتخب التركي في شباك ضيفه منتخب كوسوفو في الدقيقة 51 ثم أضاف فولكان شين الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 55 .ورفع المنتخب التركي رصيده إلى خمس نقاط في المركز الرابع بينما تجمد رصيد كوسوفو عند نقطة واحدة في المركز السادس الأخير.