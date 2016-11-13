﻿حشد غاضب يضرب رجلا يشتبه باغتصابه وقتله فتاة قبل تعليقه على شجرة

لاباز – أ ف ب: أخرج حشد غاضب رجلا يبلغ من العمر 37 عاما يشتبه بأنه اغتصب وقتل فتاة، من زنزانته وقام بضربه قبل أن يعلقه وهو يحتضر على شجرة في قرية رييس البوليفية.

وقال مدير القوة الخاصة لمكافحة الجريمة في المنطقة ايفان زامربانا لوكالة الانباء المحلية (آبي) «انهم اشخاص هادئون عادة لكنهم تصرفوا بعنف هنا». واضاف «كرجال شرطة لم نتمكن من فعل اي شيء وعلينا ضمان امن رجالنا اولا».

ويعمل في منطقة رييس خمسة شرطيين فقط لم يتمكنوا من التدخل في مواجهة الحشد. وكانت الفتاة جاءت مع عائلتها لحضور جنازة قريبة لها توفيت الاسبوع الماضي. وابلغت الشرطة باختفاء الفتاة صباح السبت ثم عثر على جثتها التي تحمل آثار اغتصاب بعد ساعات.