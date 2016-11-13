﻿عقاقير الكوليسترول تقلل وفيات مرضى التهاب المفاصل

واشنطن ـ من محمد السيد: كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن العقاقير الخافضة للكوليسترول، التي يطلق عليها أدوية الستاتين (statins) يمكن أن تقلل عدد الوفيات الناتجة عن أمراض التهاب المفاصل الروماتويدي، بنسبة 33٪ .

الدراسة أجراها باحثون في مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن، وعرضوا نتائجها أمام المؤتمر السنوي للكلية الأمريكية لأمراض الروماتيزم، الذي يعقد حاليا في العاصمة الأمريكية واشنطن، في الفترة من 11-16 الشهر الجاري.

وأشار الباحثون إلى أن عقاقير الستاتين يمكن أن تخفّض خطر الوفاة بأمراض التهاب المفاصل، ومنها التهاب الفقار اللاصق، الذي يسبب تصلبا في العمود الفقري والمفاصل الأخرى، والتهاب المفاصل الصدفي، الذي يسبب تورم المفاصل وتقشر الجلد.

وكانت دراسات سابقة، كشفت أن أدوية الستاتين، يمكن أن تخفض الوفيات الناجمة عن الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وسرطانات الرئة والثدي والبروستاتا والأمعاء.

ولفتت إلى أن تلك العقاقير يمكن أن تتحول لعلاج فعال لتسريع عملية التئام الجروح عقب العمليات الجراحية المختلفة، خاصة لدى المرضى الذين خضعوا لجراحة في القلب. (الأناضول)