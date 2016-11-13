﻿سكان الأرض على موعد الليلة مع «القمر العملاق»

لندن ـ «القدس العربي» ـ من أنور القاسم: سكان كوكب الأرض على موعد استثنائي لرؤية ظاهرة «القمر السوبر» أو القمر العملاق، التي تحدث ابتداء من ليل أمس الأحد وحتى فجر اليوم الاثنين، وسيتميز هذه المرة بأن اكتماله سيبلغ أكبر حد يسجل له حتى الآن في القرن الـ21.

ووفقا لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) فإن القمر سيكون هذا الشهر في أقرب نقطة له من الأرض في هذا المدار، وبسبب ذلك سيبدو – حسبما يظهر للعيان- أكبر حجما بنسبة 14٪ من الحجم الطبيعي وأكثر إشراقا بنسبة 30 ٪ من حالته وهو في أبعد نقطة في مساره حول الأرض. والاسم التقني لهذه الظاهرة هو «نقطة الحضيض لنظام الأرض والقمر والشمس» أما تسمية «القمر العملاق» فهي ليست فلكية وإنما جاء بها المنجم ريتشارد نولل سنة 1979.

وقرب القمر في هذا اليوم يعني أن قوة جاذبيته المعتادة على المد والجزر ستكون أكبر، ولذا يمكن أن تحدث ارتفاعا كبيرا في المد والجزر خلال فترة الحضيض تلك.

وبما أن قشرة الأرض تتأثر بجاذبية القمر وتتمدد وتتقلص بسببها، فيمكن توقع حدوث زيادة قليلة في التحولات التكتونية التي قد تؤدي إلى زلازل أو ثورات بركانية، رغم عدم وجود أدلة علمية على علاقة القمر بذلك.