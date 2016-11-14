ترامب يعلن أنه سيتنازل عن راتبه كرئيس للولايات المتحدة 





نيويورك- أ ف ب- أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في مقابلة تلفزيونية عبر شبكة “سي بي إس″ بثت الأحد، أنه سيتنازل عن المرتب البالغ نحو 400 ألف دولار سنويا الذي يتقاضاه الرئيس الأميركي.

وأوضح ترامب، الذي قدرت مجلة “فوربز″ ثروته بنحو 3,7 مليار دولار مطلع تشرين الأول/أكتوبر، أنه لن يتقاضى سوى المبلغ الذي يلزمه به القانون أي دولارا واحدا فقط سنويا. وقال “أظن أنني يجب أن اخذ دولارا واحدا بحسب القانون، لذا سآخذ دولار واحدا في السنة”.