رئيس الصين يبلغ ترامب بأن التعاون بين بلديهما هو الخيار الوحيد

بكين- رويترز- قالت وسائل الإعلام الرسمية الصينية إن الرئيس الصيني شي جين بينغ أبلغ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي الاثنين أن التعاون هو الخيار الوحيد للعلاقات بين البلدين.

وكان ترامب قد هاجم الصين طوال حملته الانتخابية وتصدرت عناوين الصحف تعهداته بفرض تعريفات جمركية تبلغ 45 في المئة على السلع الصينية المستوردة.

وأثار انتخاب ترامب غموضا في العلاقات الثنائية في وقت تأمل فيه بكين بالاستقرار مع مواجهتها لتحديات إصلاحية صعبة في الداخل وتباطؤ الاقتصاد وتغيير في القيادة من شأنها وضع نخبة حزبية جديدة حول شي في أواخر 2017.

ونقلت محطة (سي سي تي في) الصينية عن شي قوله لترامب إن”الحقائق تثبت أن التعاون هو الخيار السليم الوحيد للصين وللولايات المتحدة.. يجب على الجانبين تعزيز التنسيق وتشجيع النمو الاقتصادي للبلدين والنمو الاقتصادي العالمي وتوسيع كل مجالات التبادل والتعاون وضمان حصول شعبي البلدين على مزايا ملموسة أكبر والدفع من أجل مزيد من النمو في العلاقات الصينية الأمريكية”.

وقالت المحطة إن ترامب أبلغ شي استعداده للعمل مع الصين لتعزيز التعاون الأمريكي الصيني وإنه يعتقد أنه يمكن للعلاقات الأمريكية الصينية “أن تحقق قطعا نموا أكبر”.

وقالت إن الرجلين اتفقا على الحفاظ على الاتصالات بشكل وثيق والاجتماع قريبا وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا التي تهم الجانبان.