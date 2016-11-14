مادورو يطالب أوباما بإلغاء مرسوم يعتبر فنزويلا “تهديدا” للولايات المتحدة

كراكاس- أ ف ب- طالب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادور الأحد نظيره الأمريكي باراك أوباما، بالتراجع عن مرسوم أمريكي يصنف فنزويلا على أنها تمثل “تهديدا” للولايات المتحدة، قبل أن يسلم السلطة إلى سلفه الجمهوري دونالد ترامب.

وقال مادورو في خطابه الأسبوعي المتلفز “آمل أن يصحح باراك أوباما قبل انتهاء ولايته هذا المرسوم الذي يعتبر فنزويلا تهديدا استثنائيا وغير عادي لأمن الولايات المتحدة”.

وأضاف أن أوباما يمكنه “كسب احترام فنزويلا وثقتها” إذا تراجع عن هذا المرسوم التي أقرته الإدارة الأمريكية عام 2015 بسبب إقدام سلطات كاراكاس على “اضطهاد المعارضين السياسيين وتقييد حرية الصحافة واستخدام العنف وانتهاك حقوق الإنسان”.

وأوضح مادورو أنه ينوي إرسال طلب رسمي في هذا الشأن إلى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه بعث ثلاث رسائل إلى أوباما حول هذه المسألة من دون أن يتلقى ردا.

والعلاقات بين واشنطن وكراكاس متوترة منذ سنوات عدة، ولا يقيم البلدان علاقات على مستوى السفراء منذ عام 2010.