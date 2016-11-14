ثمانية قتلى وستة جرحى على الأقل بهجوم انتحاري في محافظة كربلاء

كربلاء- أ ف ب- قتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب ستة آخرون بجروح بينهم نساء وأطفال في هجوم انتحاري الاثنين في محافظة كربلاء جنوب بغداد، بحسب ما ذكر مسؤولون.

وأوضح المسؤولون أن الهجوم وقع في حي الجهاد في بلدة عين التمر بكربلاء وشارك فيه ستة انتحاريين، بعضهم قد يكون قتل برصاص قوات الأمن، قبل تفجير نفسه.

وقال عضو مجلس محافظة كربلاء معصوم التميمي “قتل ثمانية أشخاص وأصيب ستة آخرون بجروح بينهم نساء وأطفال، جراء تفجير ستة انتحاريين أنفسهم وسط حي الجهاد في عين تمر” في الأطراف الغربية من كربلاء.

وأضاف التميمي “حاول ستة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة ويحملون أسلحة خفيفة التسلل عند الساعة 5,30 صباح اليوم إلى عين تمر بهدف الوصول إلى مواقع قوات أمنية”.

وتابع “لكن لدى مواجهتهم مقاومة من قوات الأمن، انسحبوا إلى حي الجهاد وفجروا أنفسهم داخل الحي بين منازل المدنيين”.

لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن أشار إلى أن “القوات الأمنية في محافظة كربلاء قتلت صباح (الاثنين) خمسة انتحاريين حاولوا تنفيذ اعتداءات إرهابية في حي الجهاد”.

وأشار معن إلى أن القوات الأمنية “تمكنت من محاصرة انتحاري سادس، ما دفعه للدخول إلى أحد المنازل وتفجير نفسه”.

وأكد طبيب في مستشفى الحسين في كربلاء وصول جثث ثمانية قتلى جراء التفجير إلى المستشفى.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن مثل هذه الهجمات تنسب عادة الى تنظيم الدولة الإسلامية. وهذه العمليات نادرة إجمالا في جنوب العراق، مقارنة مع التفجيرات التي تشهدها بغداد بشكل متكرر.

عين التمر التي تقع على بعد 50 كيلومترا من مدينة كربلاء المقدسة، متاخمة لمحافظة الأنبار التي تعتبر معقلا للجهاديين.

وسبق أن تعرضت المنطقة لاعتداء مماثل في آب/ أغسطس الماضي أسفر عن مقتل 18 شخصا وإصابة 26 آخرين بجروح.