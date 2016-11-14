حالة تأهب أمني قصوى في برلين لاستقبال أوباما

برلين- د ب أ- تستعد شرطة برلين ومكتب مكافحة الجريمة الاتحادي لتأمين العاصمة الألمانية لاستقبال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما برفع التأهب الأمني إلى الدرجة القصوى (+1).

ولن تفصح الشرطة كالمعتاد عن تفاصيل الإجراءات الأمنية الشاملة خلال زيارة أوباما ابتداء من الأربعاء حتى الجمعة المقبلة، لكن من المعروف أنه في مثل هذه الحالات يتم إقامة منطقة أمنية في حي الحكومة، حيث لا يسمح بوقوف السيارات أو الدراجات.

كما يتم إخلاء الأماكن الأخرى التي يتواجد فيها أوباما على نطاق واسع، مثل المطار والمجال الجوي وطريق سير موكب الرئيس في المدينة وداخل ديوان المستشارية.

وتنشر الشرطة قناصة في محيط الأماكن التي تتولى تأمينها خلال الزيارة، كما تراقب نهر شبريه بزوارق.

ويشارك في الخطط التأمينية الاستخبارات الأمريكية المختصة بحماية الرئيس.