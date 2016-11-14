الرئاسة الفلسطينية: تشريع إسرائيل للبؤر الاستيطانية يجر المنطقة إلى كوارث

رام الله- د ب أ- حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة من خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة المتمثلة بتشريع البؤر الاستيطانية ومنع الآذان عبر مكبرات الصوت، وقال إن من شأنها أن “تجر المنطقة إلى كوارث”.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) الليلة الماضية عن أبوردينة القول إن “هذه الإجراءات مرفوضة بالكامل، وأن القيادة ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي وإلى كل المؤسسات الدولية، لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية”.

وكانت “اللجنة الوزارية للتشريعات في الحكومة الإسرائيلية” صادقت مساء الأحد على قانوني شرعنة البؤر الاستيطانية ومنع الآذان عبر مكبرات الصوت.