انقذوا الأطفال: 200 طفل معرضون للموت جوعا يوميا في نيجيريا

كيب تاون- د ب أ- أعلنت منظمة “سيف ذا تشيلدرين” (انقذوا الأطفال) الدولية الاثنين أنه من الممكن أن يتوفى مئتي طفل يوميا بسبب الجوع شمال شرقي نيجيريا، حيث تعيث جماعة “بوكو حرام” الإسلامية الإرهابية فسادا.

ومن خلال مسح للحالة الصحية للأطفال الذكور والإناث في المنطقة خلال الفترة من حزيران/ يونيو إلى تشرين أول/ أكتوبر هذا العام، خلصت المنظمة غير الحكومية المعنية بحقوق الطفل إلى أن ما يصل إلى نصف الأطفال دون سن الخامسة يعانون بالفعل من سوء التغذية.

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن العدد يمكن أن يكون أسوأ في مناطق لا يمكن الوصول إليها بسبب انعدام الأمن.

وقال مدير شؤون نيجيريا في المنظمة ،بن فوت، إن الأطفال يبدون في ظروف بائسة ويواجهون سوء التغذية الشديد، وكثيرا ما يقترن ذلك بأمراض أخرى تهدد الحياة مثل الالتهاب الرئوي والملاريا والإسهال”.

وأضرت الهجمات العنيفة التي شنتها بوكو حرام ضد مدنيين منذ عام 2009 بنحو 15 مليون نسمة في شمال شرق نيجيريا، حسب منظمة الصحة العالمية.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 2,2 مليون نسمة فروا من منازلهم في المنطقة، فيما يحتاج ما يقدر بسبعة ملايين نسمة للمساعدة الإنسانية.

وعاش نحو ثلاثة ملايين نسمة في ظروف غامضة بمناطق لا يمكن الوصول إليها في عام 2015.

وتسعى بوكو حرام إلى فرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية. ومنذ عام 2009 ، لقي ما لا يقل عن 14 ألف شخص حتفهم على أيدي متشددين يتبعون مذهب السنة في نيجيريا وتشاد والكاميرون والنيجر.