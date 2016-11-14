حزب ميركل يعتزم دعم شتاينماير كمرشح لانتخابات الرئاسة الألمانية

برلين- د ب أ- يعتزم الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، دعم وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير كمرشح لانتخابات الرئاسة الألمانية.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية الاثنين عقب مؤتمر عبر الهاتف لميركل مع مجلس رئاسة حزبها في برلين أن الحزب المسيحي الديمقراطي يقبل مقترح رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي زيجمار جابريل بترشيح زميله في الحزب شتاينماير لانتخابات الرئاسة الألمانية.

ومن المحتمل أن يدعم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ترشح شتاينماير لهذا المنصب.

ورغم أن رئيس الحزب هورست زيهوفر لم يصرح بصورة واضحة اليوم في ميونيخ بأن حزبه سيدعم شتاينماير، قال: “إننا متحدون، الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري. هذا أمر مهم”.

وكان الأمين العام للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، أندرياس شوير، وصف شتاينماير في تصريحات صحفية بأنه مرشح جيد.

وجاء قرار الحزب المسيحي الديمقراطي بعد عدة محاولات لرؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم للاتفاق على مرشح مشترك، كان آخرها أمس الأحد.

تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يضم التحالف المسيحي (المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وأطلعت ميركل وزيهوفر قيادات حزبيهما على آخر المستجدات في هذا الشأن خلال مؤتمر عبر الهاتف.

تجدر الإشارة إلى أن الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري كان يحث ميركل منذ فترة على اختيار مرشح من التحالف المسيحي لانتخابات الرئاسة الألمانية بسبب تشكيل التحالف المسيحي للأغلبية في الجمعية الاتحادية المختصة بانتخاب الرئيس الألماني، والتي ستنعقد يوم 12 شباط/ فبراير المقبل لانتخاب خلف للرئيس الحالي يواخيم جاوك.