تونس تضبط ثلاثة مخابئ أسلحة في بلدة بن قردان على الحدود مع ليبيا

تونس- رويترز- ضبطت القوات التونسية ثلاثة مخابئ كبيرة للأسلحة في بلدة بن قردان الواقعة على الحدود مع ليبيا في يومين مما يعزز المخاوف من تزايد خطر مقاتلي الدولة الإسلامية الفارين من ليبيا.

وقالت وزارة الداخلية في وقت متأخر الأحد إنها عثرت يوم الأحد على مخبأ للأسلحة بعد أن عثرت أيضا يوم السبت على مخبأين كبيرين في نفس المنطقة في بن قردان التي تعرضت هذا العام لهجوم كبير من مقاتلي الدولة الإسلامية وتمكنت خلاله قوات الأمن من صدهم وقتل عشرات منهم.

وقالت الوزارة إن المخابئ تضم حوالي 22 قذيفة (آر بي جي) وبنادق كلاشنيكوف وألغاما أرضية ومتفجرات إضافة إلى أسلحة أخرى. وقالت مصادر أمنية إن القوات التونسية تواصل حملة تفتيش قد تقودها لاكتشاف مخابئ أخرى للأسلحة بالمنطقة.

وعززت تونس إجراءاتها الأمنية على الحدود لضبط الحدود مع ليبيا وتفادي تسلل مقاتلين من ليبيا إليها تزامنا مع حملة عسكرية كبيرة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة سرت الليبية. وقالت تقارير إن مئات من مقاتلي التنظيم المتشدد فروا من سرت.