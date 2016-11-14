اشتباكات عنيفة بين عناصر تنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية في ريف الرقة

القاهرة- د ب أ- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين بأن اشتباكات عنيفة تدور بين عناصر من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” وقوات سوريا الديمقراطية في منطقة سلوك الواقعة بريف الرقة الشمالي الشرقي.

وأوضح المرصد في بيان أن الاشتباكات اندلعت إثر هجوم مباغت نفذه عناصر التنظيم على البلدة في محاولة لفتح جبهة قتال جديدة وتشتيت قوات سوريا الديمقراطية التي تدور اشتباكات بينها وبين التنظيم في محيط منطقة تل السمن.

وتحاول قوات سوريا الديمقراطية منذ السادس من الشهر الجاري التقدم والسيطرة على بلدات وقرى ومزارع بالريف الشمالي والشرقي والشمالي الغربي، في محاولة لعزل مدينة الرقة تمهيداً للسيطرة عليها. وتترافق الاشتباكات العنيفة والمستمرة بين الجانبين مع قصف وتحليق مكثف لطائرات التحالف الدولي.