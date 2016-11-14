تسجيلات قد تدين أنجيلينا وتحرمها من حضانة أطفالها

لندن ـ ذكر موقع “ديلي ميل” البريطاني أن هناك تسجيلات قد تدين النجمة أنجيلينا جولي وتقلل من فرصتها في حضانة أطفالها الستة، حيث تثبت تلك التسجيلات أنها تحاول عن عمد إظهار أن النجم براد بيت قام بضرب أحد أطفالهم، بالرغم من تبرئته من تلك التهمة رسميًا.

وقال مصدر لموقع “ذا صن”، إنني متأكد أن هناك تسجيلات قد تدين جولي إذا سمعها العالم وتضعها في موقف محرج، لا أحد يحب أن يلعب بتلك القذارة، لكن أنجيلينا وفريق المحامين الخاص بها حاولوا كل الطرق ليظهروا أن بيت مذنب حتى يُحرم من حضانة أطفالها، وأضاف: “نعم كان هناك مشاجرة بين بيت وابنه مادوكس لكنه لم يعتد عليه”.

يذكر أنه بعد تبرئة براد بيت من التهم الموجهة إليه وهي إساءته لمعاملة الأطفال، قالت أنجلينا جولى إنها ستقدم للمحكمة دليلًا لتثبت أنه فعل ذلك، وكان قد ظهر بيت فى العرض الخاص لفيلمه “allied” بلوس أنجلوس، وقال عن أزمته مع النجمة العالمية أنجلينا جولي: “جميل أن تشعر بكل هذا الدعم ممن حولك”، شاكرا كل معجبيه على دعمه.