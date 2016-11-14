10 أشخاص يقتلون فتاةً أثناء محاولتهم اغتصابها في السعودية

الرياض ـ ألقت السلطات الأمنية المختصة في السعودية، الأحد، القبض على 10 أشخاص متهمين بالتسبب بمقتل فتاة خلال محاولتهم اغتصابها بشكل جماعي.

ووقعت الحادثة في محافظة صبيا التابعة لمنطقة جازان جنوب المملكة، عندما حاول 10 أشخاص من الجنسية الأثيوبية اغتصاب فتاة من الجنسية ذاتها قبل أن تلقى الفتاة حتفها.

وقالت تقارير محلية، إن الفتاة قُتلت ضربًا بعد مقاومتها للاغتصاب من قبل 10 أشخاص بينهم نساء.

ولم تصدر شرطة منطقة جازان بيانًا في الحادثة لغاية الآن، لكنها باشرت تحقيقاتها في الحادثة بعد إلقاء القبض على المتهمين فيها.