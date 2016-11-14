ثري مغربي يلقي 220 ألف درهم في الشارع… والشرطة تتدخل لجمعها

الرباط ـ تسببت نوبة هستيريا أصابت رجلًا مغربيًّا في إلقائه أكثر من 220 ألف درهم (ما يعادل 22 ألف دولار) في أحد شوارع مدينة فاس المغربية، ما دفع الشرطة إلى فتح تحقيق في الواقعة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “الصباح” المغربية، فإن رجلًا خمسينيًّا غادر منزله متأبطًا كيسًا أزرق به مبلغ كبير من المال، قبل أن يشرع في رمي الأوراق النقدية من فئتي 100 و200 درهم، في الهواء وهو يصيح بطريقة هستيرية أثارت انتباه الجميع.

وقالت مصادر إن الرجل كان يملك ثروة مهمة من عمله، قبل أن يصاب بمرض نفسي غيّر من تعامله مع كل أفراد عائلته ومعارفه، رغم هدوئه المشوب بالحذر، قبل أن ينفجر ويتخلص من ثروته بتلك الطريقة الغريبة التي لم يستلغها أفراد عائلته الذين يجهلون ظروف سحبه هذا المبلغ.

وقد دفع تصرف الرجل، الشرطة إلى التدخل، لكنهم لم ينقذوا إلا نحو 120 ألف درهم من مجموع المبلغ الذي رماه، في حين فقد أكثر من 100 ألف درهم.