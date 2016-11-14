بعد أيّام من تعرضها للضرب في لندن… فتاة سعودية تثير الجدل بحلاقة حاجبيها

لندن ـ ظهرت الفتاة السعودية سارة الودعاني، في مقطع فيديو، نشر على “تويتر”، وهي تحلق حاجبيها بماكينة حلاقة رجالية، ما أثار جدلاً وتعليقاتٍ لاذعة ضدها بسبب هذا التصرف.

يأتي نشر هذا الفيديو، بعد أيّام من تعرض الودعاني، وهي إحدى مشاهير “أنستغرام” و”سناب شات” في المملكة، للضرب من قبل شخص مجهول الهوية أثناء سيرها في شوارع العاصمة البريطانية لندن.

وعبر سعوديون من خلال هاشتاغ #ضرب_ساره_الودعاني_لندن عن استيائهم الشديد من الواقعة، وتكررها مع العرب والمسلمين، مستنكرين أن تكون مثل هذه الدول تدعو للحريات واحترام حقوق الإنسان.