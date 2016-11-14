منظمة التحرير الفلسطينية تندد بمصادقة لجنة إسرائيلية على قانوني الاستيطان والآذان

رام الله - د ب أ – نددت منظمة التحرير الفلسطينية الاثنين، بمصادقة اللجنة الوزارية للتشريعات في الحكومة الإسرائيلية الليلة الماضية على قانوني شرعنة البؤر الاستيطانية ومنع الآذان عبر مكبرات الصوت.

وقالت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان عشراوي في بيان صحافي إن “مواصلة إسرائيل تشريع جرائمها الاستيطانية والتوسعية ونهجها وسلوكها العنصري المتطرف بموجب القانون، يكشف الوجه الحقيقي لطبيعة النظام الإسرائيلي باعتباره مبنياً على التمييز والإقصاء ورفض الآخر”.

واعتبرت عشراوي، أن “تشريع هذه القوانين هو جزء من القرار السياسي الإسرائيلي، الذي يهدف في مجمله إلى فرض أمر واقع على الأرض عبر إنهاء حل الدولتين وفرص السلام ودفع المنطقة لحرب دينية ولمزيد من العنف والتطرف”.

وطالبت المسؤولة في منظمة التحرير الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لـ”لجم إسرائيل ومحاسبتها ومساءلتها على انتهاكاتها وجرائمها”.

وكانت الرئاسة الفلسطينية حذرت في بيان لها الليلة الماضية من خطورة الإجراءات الإسرائيلية.