راموس جاهز لديربي مدريد

مدريد ـ أصبح قائد ريال مدريد، سيرجيو راموس، جاهزا لخوض لقاء ديربي العاصمة الإسبانية المرتقب يوم السبت القادم على ملعب فيسنتي كالديرون، وذلك بعد تعافيه بشكل كامل من التواء في ركبته اليسرى والتي تعرض لها في التاسع من أكتوبر/تشرين أول الماضي في لقاء لمنتخب بلاده أمام ألبانيا بتصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وكشفت صحيفة “آس″ المدريدية اليوم الاثنين في صفحتها الأولى أن راموس (30 عاما) سيلعب أساسيا في الديربي، الذي سيكون اللقاء الـ32 له أمام أتلتيكو مدريد.

وكان راموس قد غاب عن إجمالي ثماني مباريات للريال (5 في الليجا و2 في دوري الأبطال ومباراة بكأس الملك)، وقبلها كان قد شارك في تسع من أصل عشر مباريات خاضها الريال وسجل خلالها ثلاثة أهداف، جميعها بالرأس.

ومن أصل 31 مباراة لراموس في الديربي فاز فريقه في 17 لقاء وتعادل في ثمانية وخسر في ستة.