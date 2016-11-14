الوطني الفلسطيني: الدولة المستقلة وعودة اللاجئين ضمانة أمن المنطقة

عمان - الأناضول – أكد المجلس الوطني الفلسطيني، الإثنين، على أن الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن في منطقة الشرق الأوسط تتمثل في منح الشعب الفلسطيني حق تقرير مصيره، وضمان عودة اللاجئين إلى أرضيهم، وإقامة الدولة الفلسطينة المستقلة وعاصمة القدس.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب المجلس الوطني، الذي يتخذ من العاصمة الأردنية عمان، مقراً له، بمناسبة الذكرى الـ28 لإعلان وثيقة الاستقلال.

وقال المجلس الوطني الفلسطيني، إن “حق الشعب في تقرير مصيره، وعودته، ونيل استقلاله الوطني الناجز على أرضه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، هو الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأضاف أن “نضال شعبنا مستمر، لا يرهبه بطش وإرهاب الاحتلال الإسرائيلي الذي تمادى حتى في منع رفع الآذان من مساجد القدس ومدن 1948، عبر قوانين عنصرية”، في إشارة إلى مشروع قانون تناقشه الحكومة الإسرائيلية حاليا ويقضة بمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت.

وتابع: “رغم ذلك، سيبقى شعبنا صامداً ومنغرساً في أرضه، ومتطلعاً إلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية وقادتها وحكوماتها لتحمل مسؤولياتها القومية والإسلامية بتقديم الدعم الفعلي لتثبيت صموده، وصولاً لإنهاء الاحتلال وتجسيد الاستقلال”.

وطالب المجلس الوطني الأمم المتحدة بالعمل على تطبيق قراراتها بشأن فلسطين، داعياً الدولة التي أنشأت الاحتلال والاستيطان في فلسطين (بريطانيا) قبل حوالي 100 عام، وتلك التي ما تزال ترعى آخر احتلال في العالم (الولايات المتحدة) أن تكف عن دعمه وحمايته.

ولفت إلى أن “الاعتراف بإسرائيل لا يمكن أن يستمر مجاني دون إنهاء الاحتلال واعترافها بدولة فلسطين، فالشعوب مستعدة دائماً للتضحية من أجل استعادة حقوقها المشروعة والعيش بكرامة”.

واستطرد: “على الجميع قادة وفصائل تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وحمايتها، لمواجهة القادم من التحديات، فهي التي صانت البندقية وحافظت على القرار الوطني المستقل”.

والمجلس الوطني الفلسطيني يمثل الهيئة التشريعية لمنظمة التحرير، التي تمثل مختلف فئات الشعب في الداخل والخارج.

جدير بالذكر، أن وثيقة إعلان الاستقلال أقرها المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الـ19غير العادية التي عقدت في الجزائر، خلال الفترة 12-15نوفمبر/تشرين الثاني 1988.

وتوالت اعترافات دول العالم بالدولة الفلسطينية حتى وصلت في حينه إلى أكثر من 110 دولة.

وفي 2012، اعترفت الأمم المتحدة بفلسطين دولة تحت الاحتلال على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، حيث وصل عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين إلى 138 دولة.