بوكو حرام تحذر دونالد ترامب بأنها ستواصل تمردها

كانو - أ ف ب – أعلن زعيم جماعة بوكو حرام الجهادية النيجيرية ابو بكر الشكوي، أن “الحرب لا تزال في بدايتها”، معلقاً على فوز الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الثلاثاء.

وقال الشكوي في رسالة صوتية تستمر حوالى ساعة تم بثها على موقع يوتيوب مساء الاحد، “لا تنخدعوا بأشخاص مثل دونالد ترامب أو جميع أعضاء التحالف الذين يقاتلون أشقاءنا في العراق وسوريا وأفغانستان أو أي مكان آخر”.

وتابع الشكوي متحدثا بلغة الهاوسا في التسجيل الذي بثته القنوات التقليدية للجماعة المسلحة، “انتهينا من (الرئيس الأميركي باراك) أوباما، والآن سنبدأ مع ترامب”.

وقال “نبقى على قناعتنا من حيث إيماننا، ولن نتوقف. الحرب برأينا ما زالت في بدايتها”.

وكانت الحركة الجهادية الناشطة في غرب إفريقيا بايعت تنظيم الدولة السلامية في آذار/مارس 2015 غير أنها تزداد انقساماً وقد تراجعت قوتها.

وعين لها تنظيم الدولة الاسلامية في آب/أغسطس زعيماً جديداً هو ابو مصعب البرناوي، نجل مؤسس الحركة محمد يوسف. وشكل هذا التعيين صفعة لابو بكر الشكوي الذي يتزعم فصيلاً في الجماعة المسلحة.

وندد فصيل البرناوي بسلوك الشكوي وبالمجازر بحق المدنيين المسلمين في شمال شرق نيجيريا، داعياً الى تركيز الهجمات على أهداف تابعة للدولة وعلى المسيحيين، وتكثيف الجهود لنشر الدعاية الجهادية.

وبرر الشكوي في رسالته الصوتية، المجازر بأنها تستهدف المسلمين الذي يقبلون بالعيش في “دولة ديموقراطية وعلمانية” ولم ينضموا الى صفوف بوكو حرام.

وكانت الحكومة النيجيرية أعلنت الشهر الماضي الافراج عن 21 من تلميذات شيبوك، اللواتي خطفن قبل أكثر من عامين مع 200 من رفيقاتهن، بعد مفاوضات مطولة.

وقال عندها المتحدث باسم الرئاسة غاربا شيهو، ان العديد من الفتيات محتجزات لدى “فصيل مأمن نور” القريب من البرناوي، وليس لدى فصيل الشكوي.

ولم يأت الشكوي في التسجيل الصوتي على ذكر “فتيات شيبوك”، بعدما كان بث في مطلع آب/أغسطس شريط فيديو ظهرت فيه بعضهن.

وأدت حركة التمرد التي تخوضها بوكو حرام منذ تولي الشكوي قيادتها في 2009 الى سقوط أكثر من 20 الف قتيل وتشريد 2,6 مليون شخص.