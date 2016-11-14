وفاة 4 نازحين شرق كركوك جراء حريق بإحدى الخيام

كركوك - د ب أ- أفاد مسؤول في دائرة الهجرة والمهجرين العراقية الحكومية الاثنين، بأن أربعة نازحين لقوا حتفهم، وأصيب ثلاثة آخرون جميعهم من عائلة واحدة، جراء اندلاع حريق التهم إحدى الخيام داخل مجمع للنازحين شرقي كركوك .

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه، إن “أربعة نازحين توفوا وأصيب ثلاثة آخرون جراء حريق التهم خيمة لإيواء للنازحين تضم عائلة نازحة من أهالي قضاء الحويجة بمخيم ليلان شرقي كركوك”.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن سبب الحريق هو سقوط أغطية وفرش داخل الخيمة فوق مدفأة تعمل بالمحروقات، ما أدى لاشتعال النيران. وأضاف أن “الحريق غير متعمد بل جاء على ما يبدو نتيجة الإهمال من قبل العائلة”.