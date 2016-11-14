الاتحاد الاوروبي يحاول التخفيف من القلق حول مستقبل العلاقات مع واشنطن

بروكسل- أ ف ب – حاول وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي مساء الاحد في بروكسل، التخفيف من القلق حول مستقبل العلاقات مع الادارة الاميركية المقبلة برئاسة دونالد ترامب، داعين الى “شراكة قوية” مع واشنطن ومشددين على رغبتهم في اسماع صوت اوروبا.

دعت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغيريني بمجرد اعلان فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الاميركية، الى الاجتماع الاستثنائي الذي تم على هيئة “عشاء غير رسمي” عشية لقاء لوزراء الخارجية ال28 الاعضاء في الاتحاد.

لكن العديد من وزراء الخارجية لم يلبوا الدعوة من بينهم البريطاني بوريس جونسون، الذي لم “ير ضرورة لعقد اجتماع اضافي” والفرنسي جان مارك آيرولت الذي اعتذر “لانشغاله”.

وعلق جونسون عند وصوله الى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاثنين، ان “ترامب شخص يمكن التفاوض معه واعتقد ان (انتخابه) يمكن ان يكون ايجابياً لبريطانيا وايضاً للاتحاد الاوروبي”.

بشكل عام، يجد القادة الاوروبيون انفسهم “في حيرة” ازاء ترامب، فهم يتريثون ليروا اذا كان سينفذ تهديداته المثيرة للقلق حول روسيا والاتفاق النووي الايراني والتغيير المناخي.

لكنهم آثروا عدم انتظار ان يكشف الرئيس الاميركي المنتخب كل اوراق سياسته الخارجية، ليحددوا من جانبهم النقاط المهمة الذي يجب الدفاع عنها، حسبما قال العديد من الوزراء عند خروجهم من العشاء الذي استمر قرابة الساعتين ونصف الساعة، اي اطول مما كان متوقعاً.

وصرحت موغيريني “نحن نأمل التوصل الى شراكة قوية مع الادارة المقبلة”، مضيفة “لكن لا يمكننا في الوقت الحالي الانتظار والترقب لان العالم يستمر واوروبا تستمر والازمة تستمر … وعلينا مواصلة العمل”.

من جهته، قال وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز، “النقطة المهمة الآن هي تحديد كيف يمكن ان يسمع الاتحاد الاوروبي صوته في العالم”.

وتابع ريندرز “اياً تكن الادارة الاميركية نحن نعلم منذ زمن ان على الاتحاد الاوروبي تعزيز تحركه في قضايا الامن والدفاع وربما ايضاً في مجال التجارة والتغير المناخي”.

من جهة اخرى، علق الرئيس بالوكالة لحزب “يوكيب” المعادي لاوروبا والهجرة الى بريطانيا نايجل فاراج بعد لقاء مع ترامب في نيويورك ان الرئيس الاميركي المنتخب “لن يكون الوحش الذي يتصوره البعض”.

وتابع فاراج في مقال نشرته صحيفة “ديلي تلغراف” المحافظة غداة اللقاء، “انا اؤمن بقدرة (ترامب) كرئيس″، وبأن انتخابه “فرصة ممتازة لإعادة تحديد” العلاقات بين بريطانيا والولايات المتحدة.

- “مضيعة للوقت” -

سيكون مستقبل الدفاع في اوروبا في صلب محادثات وزراء الخارجية ال28 الاثنين، اذ تأمل مجموعة صغيرة من العواصم الاوروبية في مقدمها برلين وباريس تسريع تقاسم القدرات العسكرية رغم معارضة دول تعتبر ان اعتماد سياسة دفاعية اوروبية سيؤثر على نفوذ الحلف الاطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة والذي ضمن أمن اوروبا منذ 1949.

وقال جونسون للصحافيين ان زيادة التعاون الدفاعي الاوروبي وزيادة الانفاق امر ايجابي لكنه لا ينبغي ان يحدث على حساب الحلف الاطلسي. وقال “من المهم عندما تنشئون هذه الهيكليات الاوروبية ان تكون متكاملة مع الحلف الاطلسي”.

ويرى البعض في انتخاب ترامب فرصة لا بد من استغلالها لتطوير سياسة دفاعية اوروبية تتمتع بمزيد من الاستقلالية.

وكان ترامب صرح خلال حملته الرئاسية، انه يمكن ان يفرض شروطاً على الالتزام الاميركي في الحلف الاطلسي في الوقت الذي تتحمل فيه الولايات المتحدة ثلثي النفقات العسكرية للحلف.

حول هذه النقطة، حذر الامين العام للحلف ينس ستولتنبورغ لصحيفة بريطانية الاحد، من ان “الوقت ليس ملائماً الآن لاعادة النظر في الشراكة بين اوروبا والولايات المتحدة”.

وتابع ستولتنبورغ “القادة الاوروبيون يدركون منذ زمن ان العمل المنفرد ليس خياراً”.

يقول مسؤول اوروبي كبير ان موغيريني، ارادت افساح المجال خلال العشاء غير الرسمي الاحد امام الدول الاعضاء “لإعادة ابراز المواضيع″ المهمة بالنسبة لها سواء كانت “محلية او مرتبطة بالدفاع او الامن او مواضيع اخرى”.

سيتعين بعدها على موغيريني ان تنقل المخاوف الاوروبية الى خليفة جون كيري في واشنطن.

وتابع المسؤول الاوروبي نفسه ان موغيريني “سترغب على الارجح بالتوجه الى هناك قريباً جداً”، وربما قبل موعد اداء الرئيس الجديد القسم في 20 كانون الثاني/يناير.

وحول التغيب الملحوظ لبعض الوزراء علقت موغيريني، ان بعضها مرتبط “بأسباب سياسية” في اشارة الى وزير الخارجية المجري بيتر شيجارتو.

وكانت المجر البلد الاوروبي الوحيد الذي أعرب عن الامل في فوز ترامب في الانتخابات.

وقال شيجارتو لصحف مجرية الجمعة، ان عشاء الاحد في بروكسل “سابق لأوانه” وانه “مضيعة للوقت” اذ لم يتم بعد تشكيل فريق ترامب.

كما لفتت موغيريني ساخرة الى غباب جونسون قائلة “اعتقد انه من الطبيعي لبلد قرر الخروج من الاتحاد الاوروبي الا يكترث لمحادثاتنا حول مستقبل علاقاتنا” مع واشنطن.