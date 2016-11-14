مقتل 7 جنود باكستانيين بنيران الجيش الهندي

إسلام آباد - الأناضول – قُتل 7 جنود باكستانيين جراء إطلاق النار من قبل الجيش الهندي في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الدولتين.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للجيش الباكستاني، الإثنين، أن 7 جنود قتلوا الليلة الماضية، جراء إطلاق الجيش الهندي النار من الجزء الخاضع للهند من كشمير.

وأشار البيان إلى أن الجيش الباكستاني رد على إطلاق النار، واصاب مواقع للجيش الهندي.

ويشهد الخط الفاصل بين الهند وباكستان في كشمير، تصاعداً في عمليات تبادل إطلاق النار بين الجانبين، في الآونة الأخيرة.

وبدأ النزاع على إقليم كشمير بين باكستان والهند منذ نيلهما الاستقلال عن بريطانيا عام 1947، وأسفرت الاشتباكات المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل قرابة 70 ألف شخصٍ من كلا الطرفين.

وتتهم نيودلهي، إسلام أباد، بتسليح وتدريب “جماعات مقاومة” في كشمير، تقاتل من أجل الاستقلال أو الاندماج مع باكستان منذ 1989، إلا أن الأخيرة تنفي ذلك.

وتقول باكستان إن دعمها يقتصر على تقديم الدعم المعنوي والسياسي للكشميريين.