تأييد حبس 13 كويتياً عامين بتهمة المساس بالذات الأميرية

الكويت – الأناضول - أيدت محكمة كويتية، الإثنين، حكماً أولياً يقضي بحبس 13 مواطناً سنتين أدينوا بتهمة “المساس بالذات الأميرية”.

الحكم، الذي أصدرته محكمة الاستئناف الكويتية، قضى أيضاً بحبس المدانين الـ13 لـ3 سنوات إضافية مع وقف التنفيذ؛ حيث يتم تنفيذ هذه العقوبة فقط حال قام أحدهم بمعاودة إرتكاب الجرم ذاته، الذي عقوبوا بسببه وهو “المساس بالذات الأميرية”.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أكتوبر/تشرين الأول 2012؛ حيث ردد المدانون خطاباً للنائب السابق مسلم البراك قرأه خلال ندوة بعنوان “كفى عبثاً” في أكتوبر/تشرين الأول 2012، وهو خطاب كان موجهاً لأمير الكويت ويتضمن انتقادات لأوضاع داخلية في البلاد.

وجاء ترديد المدانين للخطاب في سياق تضامنهم مع البراك، الذي يقضي حالياً حكماً بالسجن سنتين بسبب الخطاب ذاته؛ حيث أصدرت أيدت محكمة التمميز (أعلى درجات التقاضي واحكامها نهائية) بحقه هذه العقوبة في مايو/أيار 2015 إثر إدانته بتهم من بينها “المساس بالذات الأميرية”.

ويحق للمدانين الـ13، الذين يحاكمون وهم طلقاء، الطعن على حكم محكمة الاستئناف الصادر اليوم أمام محكمة التمييز، وفي حال أيدت الأخيرة الحكم صار نهائياً وواجب النفاذ.

ومن بين المدانين الـ13 شخصيات معروفة على الساحة الكويتية بينهم الكاتب محمد الوشيحي، والمحامي جاسر الجدعي.