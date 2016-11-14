زعيم المعارضة في إسرائيل ينتقد مشروع قانون الاستيطان

تل أبيب - د ب أ – قال زعيم المعارضة الإسرائيلي إسحاق هرتسوج لإذاعة إسرائيل الاثنين، إن مشروع القانون المثير للجدل الذي يعترف بالمستوطنات في الضفة الغربية يمثل ” وصمة خطيرة لكتب القانون في إسرائيل”.

وأعرب هرتسوج عن قلقه من تمرير مشروع ” القانون ” وذلك بعد يوم من تصويت لجنة وزارية بالإجماع لصالح احالة المشروع الى البرلمان. وقال هرتسوج “أنظروا ماذا يفعل هذا الفيروس بدولة إسرائيل ومدى خطورته على ديمقراطيتنا “.

وينص مشروع القانون على السماح بالتقنين بأثر رجعي للمستوطنات في الضفة الغربية ،قبل 25 كانون أول/ديسمبر المقبل ، وهو الموعد المحدد الذي حددته المحكمة العليا في إسرائيل لهدم المنازل في عمونا التي بنيت على الأراضي الفلسطينية .