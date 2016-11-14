وكالة: روسيا مستعدة للتحرك سريعاً لإصلاح العلاقات مع أمريكا

موسكو – رويترز – نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف الاثنين، قوله إن بلاده مستعدة للعمل بسرعة على إصلاح العلاقات مع واشنطن بعد انتخاب دونالد ترامب للرئاسة.

وأشار ريابكوف، إلى أن السلطات الروسية لا تعرف الكثير عن السياسات التي ينوي ترامب اتباعها، وهي تدرك أن هناك فرقا بين التعهدات التي قطعها أثناء حملته الانتخابية والسياسات التي سينفذها حين يتولى منصبه.

ونقلت وكالة انترفاكس عن ريابكوف تأكيده أن دعم روسيا للاتفاق النووي مع إيران، لم يتغير على الرغم من تصريحات ترامب خلال حملته الانتخابية بان أولويته في حال انتخابه ستكون إلغاء الاتفاق.