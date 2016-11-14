تركيا تغلق معبر حدودي بسبب الاشتباكات في الجانب السوري

كيلس – الأناضول – أغلقت السلطات التركية الاثنين معبر “أونجو بينار” الحدودي مع سوريا، بشكل مؤقت جراء اشتباكات على الجانب السوري.

وأفادت مصادر في ولاية كيلس جنوبي تركيا، أن قرار إغلاق المعبر أمام المدنيين والعربات بشكل مؤقت، جاء لتجنيب المدنيين الأذى جراء الاشتباكات المتواصلة في مدينة اعزاز بريف حلب، دون ذكر تفاصيل حول الاشتباكات.

ولفتت المصادر إلى أن المعبر المقابل لمعبر “باب السلامة” في اعزاز، سيفتح أمام الحالات الصحية العاجلة فقط بعد إجراء التدقيق اللازم.