مقاتلات التحالف العربي تقصف مواقع الحوثيين وقوات صالح بمحافظتي لحج والحديدة

صنعاء - د ب أ – شنت مقاتلات التحالف العربي الاثنين، سلسلة غارات جوية على مواقع يسيطر عليها الحوثيون والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بمحافظتي حجة والحديدة.

وقالت مصادر محلية، إن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات جوية على مواقع الحوثيين وقوات صالح بمنطقة حيران، كما استهدفت غارة أخرى جسر الحقوق بمنطقة مستبأ بمحافظة حجة (123 كلم شمال غرب صنعاء).

وفي محافظة الحديدة (226 كلم غرب صنعاء)، ذكرت المصادر أن مقاتلات التحالف قصفت، بنحو ثماني غارات جوية، هيئة تطوير تهامة والقاعدة البحرية وكلية الطب.

وحتى الآن لم تتضح على الفور الخسائر التي خلفها القصف، بينما لا تزال مقاتلات التحالف تحلق في أجواء المنطقة بشكل مكثف.