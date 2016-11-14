الكرملين: بوتين ربما يبحث ملف سوريا مع أوباما في بيرو

روسيا – رويترز – نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن متحدث باسم الكرملين قوله الاثنين، إن الرئيس فلاديمير بوتين قد يبحث مع نظيره الأمريكي باراك أوباما التطورات في سوريا عندما يلتقي الزعيمان في بيرو الأسبوع المقبل.

وقال ديمتري بيسكوف، إن الرئيسين قد يلتقيان على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (ابك) التي تستضيفها بيرو في 19 و20 نوفمبر تشرين الثاني.

وكرر بيسكوف أن بوتين ليست لديه خطة حالياً للقاء الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب شخصياً.