مصر.. حكم أولى بحبس نجل القرضاوي 3 سنوات

القاهرة - الأناضول – قال مصدر قضائي إن محكمة مصرية قضت، الإثنين، بحبس الشاعر والكاتب عبد الرحمن، نجل الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، غيابياً 3 سنوات، بتهمة “نشر أخبار كاذبة تهدد أمن البلاد”.

وأوضح المصدر، مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن “محكمة جنح الدقي (بمحافظة الجيزة غرب العاصمة) عاقبت غيابياً الإعلامي عبد الرحمن يوسف القرضاوي بالحبس 3 سنوات لاتهامه بنشر أخبار كاذبة تهدد أمن البلاد”.

ولفت الى أن الحكم “أولي وقابل للاستئناف”.

وحسب نص الدعوى، فإن الحكم الصادر اليوم جاء على خلفية “قيام عبد الرحمن يوسف القرضاوي في حلقة برنامجه (مصر البعيدة) المذاع على قناة الوطن (تبث من خارج مصر) بتاريخ 21 يوليو/تموز الماضي، بالتحريض على مؤسسات الدولة والدعوة لإحداث ثورة ضد النظام الحالي والسخرية من رئيس الجمهورية، وإسقاط النظام وإثارة الفتنة لإشاعة الفوضى في البلاد”.

يشار الى أن عبد الرحمن مطلوب أيضاً ضبطه وإحضاره على ذمة قضية “إهانة القضاء” التي يحاكم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي و23 آخرين؛ حيث وجهت لهم النيابة اتهامات بـ”إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية”.