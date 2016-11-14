الجيش اليمني يعلن مقتل 23 من قوات الحوثي في حجة

عدن - الأناضول – قُتل 23 مسلحاً من جماعة “أنصار الله” (الحوثين) ومقاتلي الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الاثنين، إثر قصف مدفعي شنه الجيش اليمني وقوات “التحالف العربي”، شمال غربي البلاد.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة (تابع للجيش الحكومي)، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن “23 مسلحاً من (الحوثيين) و(قوات صالح) قتلوا وأصيب 30 آخرين، في محيط مدينتي ميدي وحرض في محافظة حجة شمال غربي اليمن، جراء قصف مكثف شنه الجيش الحكومي وقوات التحالف العربي”.

وأشار المركز إلى أن من بين القتلى قائد جبهة “حرض” في جماعة “الحوثي”، محمد علي العرجلي.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من “الحوثيين” أو مصدر مستقل على ما ورد في تصريحات المركز الإعلامي.

وتشهد المنطقة الشمالية الغربية لليمن المحاذية للحدود السعودية، معارك يومية بين الطرفين، تحاول من خلالها القوات الحكومية التقدم في المنطقة واختراق دفاعات الحوثيين، لكن الألغام الأرضية والمزروعة بكثافة تحول دون ذلك.

ومنذ نحو عامين يشهد اليمن حرباً بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي، وصالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، يشن التحالف العربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية في اليمن ضد جماعة “الحوثيين”، وذلك استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في محاولة لمنع سيطرة الجماعة و”قوات صالح”، على كامل اليمن، بعد سيطرتهم على العاصمة “صنعاء”، في سبتمبر/ أيلول 2014.